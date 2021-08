Ich brauche absolutes Vertrauen in mein Fahrzeug und die Technik. Und die absolute Ruhe, sich selbst zu helfen. Man muss Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten haben. Weltenbummler haben häufig nicht Maschinenschlosser gelernt, das fängt an beim Studenten und endet beim Aussteiger. Man muss also lernen, die Technik zu beherrschen. Und ein Weltenbummler ist selten alleine. Sehr häufig sind es Paare, die sich absolut aufeinander verlassen können.