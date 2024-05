Wer ist dieser Einstein, der die Hallen ausverkauft?

Volles Haus bei Konrad Stöckel in der Jahnhalle. Mit seiner Familien-Show „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft“, zog der 45-Jährige Hamburger am Samstag Groß und Klein in die fast ausverkaufte Gaggenauer Jahnhalle.

Stöckel kam von der Bühne zur Wissenschaft

Wer jetzt meint, dass es sich bei Stöckel um einen Wissenschaftler handelt, der gemerkt hat, dass das Bühnenleben spaßiger ist als Laborarbeit, der irrt. „Es war genau andersherum. Der NDR hat mich gefragt, ob ich eine Wissenschafts-Show für Kinder machen könne. Als ich fragte, warum sie mich fragten, hieß es: ,Na, du sieht ja schon so aus, wie einer!´“.

Mit seiner Frisur, die an Albert Einstein erinnert und mit der er über zwei Meter groß ist, kam der gebürtige Hamburger also zur Wissenschaft. Bis dahin war der Comedian vor allem aus dem Fernsehen, aus Shows wie Nightwash und Quatsch Comedy Club, bekannt. Ohne Haare misst Konrad Stöckel übrigens exakt 189 Zentimeter Körpergröße.

Als er dann aber so anfing zu experimentieren, wurde er sich darüber bewusst, dass er all das, also die Prinzipien von Chemie und Physik, schon früher im Leben jahrelang beobachtet und unbewusst erlernt hatte. Mit zehn Jahren fing er nämlich mit der Zauberei an. Wie das mit Wissenschaft zusammenhängt, beschreibt er auch in seinem Buch „Wie man mit ACDC das Licht ausmacht“.

Brennende Seifenblasen und Konfetti-Raketen

Den Trick zeigte er dann neben vielen weiteren auch in der Show und rockte damit (und natürlich mit Musik von ACDC) das Publikum. Er zeigte den Kindern, wie man Konfetti-Raketen baut, mit denen man auch T-Shirts ins Publikum katapultieren kann, er machte vor, wie man mit Papas Gas-Grill-Flasche brennende Seifenblasen hinkriegt und ließ es am Ende mit einer atompilzartigen Rauchwolke final krachen.

Klar, dass da die Brandmeldeanlage der Jahnhalle nur für noch mehr Krach sorgen würde, wenn sie angeschaltet wäre. Sie musste natürlich für die Show aus sein – und immer wenn das der Fall ist, kommt die Freiwillige Feuerwehr Gaggenau persönlich und sorgt für die Feuerwacht.

Am liebsten würde ich ein paar von den Experimenten zu Hause ausprobieren. Paul

begeisterter Besucher der Show

Anne und Paul, zwei Kids aus dem Publikum, waren einfach nur begeistert. „Am liebsten würde ich ein paar von den Experimenten zu Hause ausprobieren“, sagt Paul, auch wenn beim ein oder anderen Experiment genau davor gewarnt wurde. Letztendlich geht es aber eben um Begeisterung für das, was oft langweilig erscheint.

Show kommt auch bei den Eltern gut an

Dass das geht, hat Konrad Stöckel am Samstag ein weiteres Mal bewiesen. Im Kulturbüro der Stadt ist man jedenfalls zufrieden. „Wir freuen uns, dass die Show so gut ankommt und so gut besucht ist“, sagt Angelika Schroth, die das Kulturbüro leitet. Ihre Kollegin, Ute Acri, die für das Kinderprogramm zuständig ist, fügt noch hinzu, dass sie bei der Programmauswahl darauf achte, dass das Programm für verschiedene Altersgruppen ansprechend sei.

Dass das funktioniert hat, bestätigt auch der Papa von Paul und Anne: „Auch ich habe heute etwas Neues gelernt und war keine Sekunde gelangweilt.“