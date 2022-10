Der Gemeinderat stimmte am Montag in öffentlicher Sitzung - bei zwei Gegenstimmen durch die AfD - den von der Verwaltung präsentierten Energiesparmaßnahmenpaket für den Winter zu. Vor der Abstimmung kam in verschiedenen Wortbeiträgen unter anderem die Absenkung der Temperaturen und die Teilnachtschaltung der Straßenbeleuchtung zur Sprache.

Bettina Agostini (FDP) nahm zur Beheizung der Schulen Stellung, die auf 20 Grad in allen Räumlichkeiten und Fluren im Einvernehmen mit den Schulen festgesetzt wurde. Nach Meinung von Agostini werde es in den Zimmern kälter als 20 Grad werden, da regelmäßig gelüftet werden muss.

Gaggenauer OB lehnt 19 Grad bei Gemeinderatssitzungen ab

Agostini sprach sich daher auch für eine Absenkung der Temperatur auf 19 Grad während der Gemeinderatssitzungen in der Jahnhalle aus, was jedoch Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) ablehnte. Wenn 300 bis 400 Leute in der Halle wären, sehe dies anders aus, als bei 50, wie während den Gemeinderatssitzungen. „Wir können es nicht noch kälter machen“.

Ortsvorsteher Michael Schiel (CDU) aus Selbach ging auf die Teilnachtsabschaltung der Straßenbeleuchtung in den Seitenstraße von 0.30 bis 4.30 Uhr ein. „Wir hatten Teilabschaltungen aufgrund von Sparmaßnahmen schon einmal in Selbach und Oberweier vor rund zehn Jahren“, so der Ortsvorsteher. Und dies sorgte für allerhand Unmut in der Bevölkerung.

Wie Schiel in einem ergänzenden Gespräch mit dieser Redaktion betonte, waren die Bürger in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt und gingen daher auf die Barrikaden, worauf die Nachtabschaltung wieder schnell vom Tisch war.

Ohne eine Straßenbeleuchtung sieht es im Ort schon gespenstig aus. Michael Schiel, Ortsvorsteher von Selbach

„Ich befürchte auch diesmal, dass die Bürger eine Teilnachtabschaltung nicht hinnehmen“, so Schiel. „Ohne eine Straßenbeleuchtung sieht es im Ort schon gespenstig aus.“ Die die unterwegs sein müssen, wie beispielsweise die Zeitungsausträger, so der Selbacher Ortsvorsteher, hätten ein mulmiges Gefühl.

Auf Anfrage von Susanne Detscher (Grüne) bestätigte die Verwaltung, dass die geplanten Wärmestuben in der Sporthalle Gaggenau, der Festhalle Rotenfels, Mahlberghalle, Wiesentalhalle, Jahnhalle sowie der Siegfried-Hammer-Halle nur bei absoluten Gasmangel aufmachen.

Gaggenauer Rotherma ist der größte städtische Verbraucher

Wärmestuben können nur in den Hallen, deren Beheizung auch mit Öl möglich ist, eingerichtet werden. Bei der Fraktionsrunde bezweifelte unter anderem Rudi Drützler (CDU), dass 20 Prozent an Gas eingespart werden können. Ähnlich äußerte sich Stadtrat Wolfgang Nießen von den Grünen. Der Grünen-Stadtrat sprach in diesem Zusammenhang das Rotherma-Bad an. „Hier ist ein großes Potential“.

Auf Anfrage unserer Redaktion machte Stadtwerke-Chef Paul Schreiner keinen Hehl daraus, dass das Rotherma einer der größten Verbraucher außer der Industrie in Gaggenau sei. Je nach Verbrauch könnten damit 100 bis 200 Einfamilienhäuser versorgt werden. Aktuell gebe es jedoch noch keinen Plan, dass das Rotherma geschlossen wird. Untersucht werde jedoch alles.

Während der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Pfrommer hinsichtlich der getroffenen Festlegungen von einem moderaten Weg sprach, betonte Stadtrat Armin Kellert von der AfD, dass es nicht die Aufgabe der Kommunen sei, die Fehler der Bundesregierung auszubaden.