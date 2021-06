Murgleiterund Albtal-Abenteuer-Track

So läuft der Endspurt bei der Wahl zum schönsten Wanderweg

Die Entscheidung rückt näher: Am 30. Juni endet die Abstimmung für „Deutschlands schönste Wanderung 2021“. In der Kategorie Mehrtagestouren sind auch die Murgleiter und der Albtal-Abenteuer-Track dabei. In der Zwischenbilanz glänzt vor allem einer der beiden Wege.