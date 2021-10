Der internationale Tag des weißen Stockes wurde 1969 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Seither wird er jedes Jahr am 15. Oktober begangen. Schon fünf Jahre zuvor, am 15. Oktober 1964, übergab der damaligen US-Präsident Lyndon B. Johnson während eines Empfanges in einem symbolischen Akt Langstöcke an blinde beziehungsweise sehbehinderte Menschen, um sie populär zu machen. Er unterstützte das Streben blinder Menschen nach mehr Selbständigkeit. Der Tag des “weißen Stockes“ entwickelte sich recht schnell zum weltweiten Aktionstag der blinden- und sehbehinderten Menschen, an dem sie unter anderem die Mehrheitsgesellschaft auf ihre Möglichkeiten und Probleme aufmerksam machen. Seit dem Jahr 2002 ist der 15. Oktober in Deutschland zugleich der Abschlusstag der „Woche des Sehens“. ko