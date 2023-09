Schule, die Spaß macht

Wie das Goethe-Gymnasium in Gaggenau begabte Schüler fördert

Intensive Arbeit an einem Thema: Das kommt im Schulalltag oft zu kurz. Das Goethe-Gymnasium in Gaggenau hat deshalb „Begabungstage“ eingeführt. Und die kommen bei den Schülern richtig gut an.