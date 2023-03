500. Kochabend

Wie die Gaggenauer Kochbrüder der Murgtal-Chuchi ihr kulinarisches Jubiläum feiern

Im Alltag sind sie in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Bei ihren Treffen geht es für die Kochbrüder der Gaggenauer Murgtal-Chuchi aber nur um den Genuss. So wie an ihrem Jubiläumsabend.