Gründung: Gegründet wurde der MGV im Jahr 1862 von 18 Mitgliedern des katholischen Kirchenchors im Nebenzimmer des Gasthauses „Rose“. Schon bald hatte der MGV durch seine gesanglichen Darbietungen in der Gaggenauer Bevölkerung und über die Ortsgrenzen hinaus ein hohes Ansehen erlangt.

Elferrat: Es war um das Jahr 1912, als der MGV einen Elferrat ins Leben rief – es war der erste Elferrat in Gaggenau. Auf Grundlage des Sängerbundes gründete sich 1927 die GroKaGe, die Große Karnevals Gesellschaft Gaggenau. Somit kann der MGV durchaus als Begründer der organisierten Fastnacht in Gaggenau betrachtet werden. Die rauschenden Fastnachtsveranstaltungen im einstigen Stadthotel (erbaut 1928) waren legendär.

Weltkriege: Die Weltkriege hinterließen beim Männergesangverein Sängerbund ihre Spuren. Im Ersten Weltkrieg wurden 162 Mitglieder eingezogen, davon kehrten 27 nicht mehr in die Heimat zurück. Im Zweiten Weltkrieg wurden 30 Sänger sowie der damalige Chorleiter eingezogen. Am 14. Juni 1947 gründete sich der MGV mit 58 Sängern neu. Ein Jahr später stand der auf 160 Mitglieder angewachsene Chor im Rahmen eines Orchester-Konzerts vor 1.200 Besuchern im Kasino des Benzwerks auf der Bühne.

Jubiläum: Zu seinem 100-jährigen Bestehen im Jahr 1962 kamen 43 Vereine mit insgesamt 2.000 Sängern nach Gaggenau, um dem Verein im Rahmen eines Festbanketts zu gratulieren.

Prägte anfangs noch das romantische und nationale Denken das Liedgut des Männer-Gesangvereins Sängerbund, so schaffte der Chor in den folgenden Jahrzehnten den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Wesentlich dafür verantwortlich war Kapellmeister Karl Albert Geyer, der den Chor seit 1979 leitete.

Ära endet: Zu den herausragenden Konzerten im Gaggenauer Kulturleben gehörten die seit 1972 jährlich stattfindenden Dreikönigskonzerte, in Kooperation mit namhaften Solisten und Musikern der Baden-Badener Philharmonie. Traditionell sang der MGV am Volkstrauertag und an Weihnachten auf dem Friedhof zu Ehren der verstorbenen Mitglieder. Auch im Helmut-Dahringer-Haus war der Verein ein gern gesehener Gast. Mit der Auflösung endet nun eine Ära, die das soziale und kulturelle Leben Gaggenaus mehr als anderthalb Jahrhunderte lang prägte.