Zunächst soll es Ermahnungen statt Strafen geben

Chaotisch parkende Autos sorgen in Weisenbach für Unmut. Die Stadt will das Problem mit einem Vollzugsdienst in den Griff bekommen.

Von unserem Mitarbeiter Joachim Kocher

Im Gemeinderat Weisenbach wurde in den vergangenen Jahren immer wieder über ein Parkierungskonzept diskutiert, so zuletzt während der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Ausschlaggebend hierfür ist das Parkverhalten, das in den Ortsstraßen, an Kreuzungen und Einmündungen, in Kurvenbereichen, vor Sitzbänken oder an Ortsbrunnen Ausmaße angenommen hatte, welches aus Sicht der Verwaltung nicht mehr tolerierbar war.

Daraufhin wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 25. Juli 2018 der Einführung eines Gemeindevollzugsdienstes zur Überwachung des ruhenden Verkehrs grundsätzlich zugestimmt.

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nach Meinung der Gemeindeverwaltung nur praktikabel und regelbar, wenn klare Vorgaben gegeben sind. Klare Vorgaben sind zunächst die allgemeinen Regelungen der Straßenverkehrsordnung. Ergänzend hierzu sind in Teilbereichen des Gemeindegebietes Konzepte erforderlich, um den ruhenden Verkehr entsprechend zu ordnen.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 22. November 2018 wurden Regelungen für mehrere Bereiche beschlossen. Hierzu gehörte die Weinbergstraße, der Bereich Weinbergstraße / Im Viertel / Schützenstraße, die Hauptstraße, der Friedhof in Au und die Hangstraße.

Hauptstraße ist besonders problematisch

Der Leiter des Hauptamtes, Walter Wörner, ging während der Sitzung am Donnerstag auf die einzelnen Bereiche ein und sprach hierbei unter anderem die Hauptstraße an, die er als besonders kritisch bezeichnete. Im Bereich der Hauptstraße wurden Wünsche seitens der Bevölkerung genannt, die in das Parkierungskonzept entlang der Hauptstraße aufgenommen und bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Rastatt beantragen werden. Gut funktioniere es im Bereich Weinbergstraße, wo elf neue Stellplätze entstanden, sagte Wörner. Für den Friedhof in Au wurde ferner eine Parkzonenregelung beschlossen, welche zwischenzeitlich durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet und durch die Gemeinde umgesetzt wurde.

Wie aus der Gemeinderatsvorlage hervorging, ist in Weisenbach ganz pauschal festzustellen, dass auch in vielen weiteren Bereichen Probleme insbesondere mit dem ruhenden Verkehr vorhanden sind. Die Verwaltung beabsichtigt daher in den kommenden Monaten Zug um Zug die weiteren Ortsstraßen aufzugreifen, um gemeinsam mit den Fachbehörden Möglichkeiten zu erörtern, ob und wie Möglichkeiten für ein Parkierungskonzept gegeben sind.

Weisenbach und Gaggenau kontrollieren gemeinsam

Der Gemeinderat nahm die vorgestellte Parkierungskonzeption sowie den aktuellen Sachstand einstimmig zur Kenntnis und beschloss eine öffentliche Vereinbarung zur Einrichtung eines gemeinsamen und gemeindlichen Vollzugsdienstes der Großen Kreisstadt Gaggenau und der Gemeinde Weisenbach, der zum 1. Oktober seine Arbeit aufnehmen soll.

Ferner beauftragte das Gremium die Verwaltung mit der Beschaffung der erforderlichen Software. Bürgermeister Daniel Retsch betonte vor der Abstimmung, dass der gemeindliche Vollzugsdienst am Anfang mit Ermahnungen arbeite und nicht gleich mit der “roten Karte“ komme.