Und schon geht es weiter mit der nächsten Runde unserer Rätselreihe „Erkennen Sie unsere Heimat“. Alle 14 Tage sehen Sie, liebe Leser, eine historische Aufnahme aus unserer mittelbadischen Heimat. Mal kommt sie, wie in der vergangenen Woche, aus Bühl, aus Baden-Baden, aus der Region Rastatt oder, wie dieses Mal, aus dem Murgtal.

Eine Gaggenauer Straße ohne Autos

Aus der Benzstadt Gaggenau stammt die heutige Ansicht. Doch mit Automobilbau hat sie nichts zu tun. Nicht nur, weil kein Auto darauf zu sehen ist. Damals, zu Beginn der 1920er Jahre, prägten die Automobile den Alltag der Menschen und das Erscheinungsbild der Straßen noch nicht so wie heute.

Eine Fußgängerzone haben wir aber nicht vor uns! Immerhin: Die Straße ist gepflastert, teilweise mehrstöckige Gebäude ragen in den Himmel. Das größte davon – und auch das repräsentativste –, steht nun im Mittelpunkt unseres Rätsels.

1922 bekam Gaggenau die Stadtrechte verliehen

Ob es damals schon eine Aufnahme aus der „Stadt“ Gaggenau war? Dies ist gut möglich, denn im Jahr 1922 bekam der damalige Industrieort das Stadtrecht verliehen. Während die heutige Große Kreisstadt Gaggenau inklusive aller Stadtteile im Jahr 2021 die 30.000-Einwohner-Marke überschritt, zählte die damalige Gemeinde 1922 gut 4.000 Einwohner.

Ottenau und Rotenfels damals selbstständig

Zu jener Zeit setzte sich der erste hauptamtliche Bürgermeister Gaggenaus, August Schneider, erfolgreich dafür ein, dass der stetig wachsende und attraktive Industriestandort die Stadtrechte erhält. Erfolglos bemühte er sich hingegen um die Eingemeindung der Nachbardörfer Rotenfels und Ottenau.

Während Rotenfels sich seine Eigenständigkeit bis 1970 erhalten konnte, wurde Ottenau bereits zum 1. April 1935 in der Zeit des Nationalsozialismus mit der Stadtgemeinde Gaggenau vereinigt. Die Zeit des Nationalsozialismus – sie brachte für das markante Gebäude unseres Rätsels ebenfalls eine dramatische Veränderung.

Die Stadt wächst mit der Industrie

Der Ort Gaggenau ist erstmals 1243 urkundlich erwähnt worden. Der dörfliche Charakter blieb über Jahrhunderte erhalten. Erst im Zuge der industriellen Revolution sollte die Geschichte Gaggenaus eine entscheidende Wendung nehmen – und damit lange, bevor der Automobilbau Fahrt aufnahm.

Eine wichtige Wegmarke war die Gründung der Eisenwerke im Jahr 1873. Nach der Übernahme durch Michael Flürscheim und der späteren Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wuchsen diese von wenigen Dutzend Mitarbeitern auf ein Industrieunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. In Ottenau hatte Theodor Bergmann 1894 seine Industriewerke gegründet, die sich ebenfalls rasch ausbreiteten, nachdem Benz & Cie. 1907 die zwischenzeitlich ausgegliederte Süddeutsche Automobilfabrik übernommen hatte.

Auch Überbleibsel der Eisenwerke sind heute noch markant in der Innenstadt zu sehen. Unser Gebäude allerdings hat sich nicht wegen einer industriellen Funktion in die Erinnerung der alten Gaggenauer eingeprägt.

Und so lautet unsere heutige Frage: Welches Gebäude mit dem markanten und ortsbildprägenden Turm ist auf unserer Aufnahme zu sehen? Gibt es Erinnerungen, die Sie mit diesem Haus oder auch dem Nachfolgebau verbinden? Auch die anderen Häuser auf dem Bild sind sicher der einen oder anderen Erinnerung wert.

Des Rätsels Lösung und die Namen der Gewinner erfahren Sie immer am Freitag der darauffolgenden Woche (in diesem Fall also am 17. Mai). Unter allen Einsendungen mit der richtigen Lösung verlosen wir drei Preise. Wenn Sie dazu noch eine Anekdote parat haben, umso besser! So können wir die Auflösung so unterhaltsam wie möglich präsentieren. Dabei zeigen wir Ihnen übrigens noch einmal die alte Aufnahme und dazu ein aktuelles Bild, das vom selben Standort aufgenommen wurde.