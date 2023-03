Geld verdienen und Eindrücke in der Arbeitswelt sammeln können Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bei Ferienjobs im Murgtal. Wer was anbietet.

Jobben in den Ferien bringt jungen Menschen nicht nur Geld aufs Konto, sondern ermöglicht auch das Sammeln erster Erfahrungen in der Arbeitswelt. „Die Ferienbeschäftigten unterstützen uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig in der Urlaubszeit“, so Jürgen Hartwig, Vorstandsmitglied von Daimler Truck.

Das Unternehmen sucht Schülerinnen, Schüler und Studierende, die ihre Sommerferien im Werk Gaggenau „am laufenden Band“ verbringen. Auch in anderen Betrieben im Murgtal lassen sich Ferienjobs ergattern: Casimir Katz in Gernsbach und Protektor sowie König Metall in Gaggenau stellen ebenfalls für die Ferienzeit ein.

Daimler Truck bietet in diesem Jahr deutschlandweit rund 2.800 Ferienbeschäftigungen in den Mercedes-Benz Werken in Gaggenau, Wörth, Mannheim und Kassel an. Das Werk Gaggenau sucht zahlreiche Unterstützer im Bereich Produktion und Logistik. Einige Ferienbeschäftigte seien bereits seit März im Einsatz. Doch vor allem in den Sommermonaten Mai bis September wird Unterstützung gebraucht, teilt eine Pressesprecherin des Unternehmens mit.

Mindestalter bei Daimler liegt bei 18 Jahren

„Die jungen Menschen nutzen die Gelegenheit und erhalten vielseitige Einblicke ins Unternehmen. Zudem knüpfen sie erste berufliche Kontakte“, betont Hartwig. Die einzige Bedingung: Die Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt und als Schüler oder Studierende eingeschrieben sein. In der Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildung oder Studium sei die Beschäftigung ebenfalls möglich.

Casimir Kast stellt ab 16 Jahren ein

Doch auch wer noch unter 18 Jahren ist, hat Chancen auf einen Ferienjob. Bei der Firma Casimir Kast ist eine Beschäftigung bereits ab 16 Jahren möglich. Das Gernsbacher Verpackungsunternehmen setzt Schüler und Studierende in der Produktion im Bereich der Kleberei ein. Gesucht wird für die Ferienzeiten im Frühjahr und Sommer. Einen festen Zeitraum gebe es hierfür nicht, meint ein Sprecher von Casimir Kast.

Während bei Daimler Truck eine Mindestdauer von vier Wochen vorgesehen ist, stellt Casimir Kast bereits ab einer Woche Einsatzzeit ein. Beide Betriebe setzen die jungen Leute zu verschiedenen, meist wechselnden Schichtzeiten ein. Von Frühschicht bis zu einem Dauernachtdienst sei hier alles möglich.

König Metall und Protektor schreiben ab 18 Jahren aus

Bei Protektor und König Metall in Gaggenau besteht ebenfalls Bedarf an Unterstützung. Im Sommer können hier Ferienjobber ab 18 Jahren im Produktions- oder Logistikbereich arbeiten. Während der Bauteilehersteller Protektor eine Mindestdauer von vier Wochen voraussetzt, stellt die Metallverarbeitungsfirma bereits ab drei Wochen Verfügbarkeit ein. Die jungen Interessenten müssen sich auch hier zur wechselnden Schichtarbeit bereiterklären.

Die Beschäftigungen sollen nicht nur für die Ferienjobber, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vorteil sein. „Die jungen Menschen entlasten die Stammbelegschaft und ermöglichen so die wohlverdiente Erholungszeit“, betont Hartwig von Daimler Truck.

Die Bewerbungsprozesse haben bei allen Unternehmen bereits begonnen. Hier gilt: Schnell sein lohnt sich. Die befristeten Ferienstellen sind beliebt und längst kein Geheimtipp mehr. Je früher die Interessenten sich bewerben, desto besser sind die Chancen, raten die Betriebe.