Wo Verkehrsschilder in Gaggenau regelmäßig ignoriert werden

Ein Stopp-Schild? War da was? Wer die Auffahrten zur B462 in „Gaggenau-Mitte“ beobachtet, wird schnell erkennen, dass Autofahrer dort gerne Gas geben und das Stopp-Schild ignorieren. Die Missachtung von Verkehrsschildern ist beileibe kein Einzelfall.

An dieser Stelle steigt kein Radfahrer ab. Trotz des Schildes, welches genau das verlangt. Schließlich geht es ja bergabwärts, der Drahtesel rollt ohne jeden Kraftaufwand, kein Gegenverkehr ist in Sicht, also ist die Bahn frei. Meistens jedenfalls.

So verpufft das Schild „Radfahrer absteigen“, das auf dem „Elefantenweg“ in Höhe Mercedes-Benz-Werk kurz vor der Engstelle steht. Aber es ist nicht das einzige Verkehrszeichen, das in Gaggenau ignoriert wird. Die BNN greifen beispielhaft vier Schilder auf Gemarkung der großen Kreisstadt heraus, die mit großer Beharrlichkeit missachtet werden.

Der erwähnte Tunnelweg (in Gaggenau besser als „Elefantenweg“ bekannt) wird von Fußgängern und Radfahrern gerne als Verbindung zwischen Gaggenau und Ottenau genutzt. Er ist zudem Teil des überregionalen Radwegs „Tour de Murg“, der von Freudenstadt bis Rastatt führt und in der warmen Jahreszeit viele Ausflügler lockt.