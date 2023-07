Wohnung nach Brand in Gaggenau-Ottenau unbewohnbar

Am Freitagabend geriet eine Wohnung in Gaggenau in Brand. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 19.30 Uhr ein Gebäudebrand in der Josef-Vogt-Straße in Gagggenau-Ottenau gemeldet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war im Wesentlichen die Dachgeschosswohnung betroffen, so die Polizei in einer Meldung.

Dort traten auch Flammen aus dem Fenster aus, so die Polizei weiter. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. Die 43-jährige Bewohnerin der betroffenen, bis auf Weiteres unbewohnbaren Dachgeschosswohnung, wird mit Rauchgasvergiftung im Klinikum Rastatt versorgt.

OB kümmert sich um Unterbringung des kranken Vaters

Ihren kranken Vater konnte sie rechtzeitig in Sicherheit bringen. Um dessen Unterbringung kümmert sich Oberbürgermeister Michael Pfeiffer. Alle anderen Wohnungen in dem Gebäude bleiben bewohnbar.

Ursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.