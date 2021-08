Ehrenamtliche aus Gaggenau machten sich auf ins Flutgebiet, um bei der Rettung von Oldtimern zu helfen. In Bad Neuenahr befreiten sie historischen Autos aus dem Schlamm. Bis diese wieder in altem Glanz erstrahlen, wird es aber noch etwas dauern.

„Ich kenn einen, der kennt einen, der wieder einen kennt“, so beginnen manche Geschichten. So ging es auch Hubert Dreher aus Hörden. Nur einmal eine kurze Anfrage von einem Kumpel: „Du hast doch einen Anhänger? Ich möchte einen Oldtimer aus dem Flutgebiet in Bad Neuenahr abholen“. Dreher antwortete ihm, dass er zwei Anhänger hat und entschloss sich kurzer Hand: „Ich fahre mit“.

Da die ganze Familie Dreher motorbegeisterte Autofans sind, gab es keine Diskussion. Abfahrt 8 Uhr mit Hänger auf Anhänger am Pick-up zum Freund Richtung Heilbronn und von dort nach Bad Neuenahr. Vorweggenommen Ankunft wieder zu Hause um Mitternacht, nach einem arbeitsreichen Tag.

Als Dreher in Bad Neuenahr ankam, glaubte er seinen Augen nicht. Alles schlimmer wie in den Nachrichten gezeigt. „Unbeschreiblich“, so seine Aussage. „Es stand eine Staubwolke in der Luft von den Arbeiten und den Autos der Helfer. Ich vergaß meine Autoscheibe zu schließen mit dem Endeffekt, dass im Innenraum alles mit Staub überzogen war“, so Dreher. Allerdings war dies das kleinste Problem.