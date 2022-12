Zeugen gesucht: Gruppe greift 17-Jährigen in Gaggenau an

Mehrere Personen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Jugendlichen in Gaggenau getreten und geschlagen. Dem 17-Jährigen gelang später die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mehrere Personen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Jugendlichen in Gaggenau getreten und geschlagen. Dem 17-Jährigen gelang später die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Zeitraum des Vorfalls war am Donnerstag zwischen 2.30 und 4.30 Uhr, erläuterte das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstagnachmittag auf BNN-Anfrage.

Eine Gruppe von sechs Personen habe zunächst auf dem Rathausplatz in Gaggenau den 17-Jährigen angegriffen. Dabei traten und schlugen sie den jungen Mann wiederholt, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Auseinandersetzung kam es auch zu verbalen Bedrohungen. Nach einiger Zeit gelang dem jungen Mann mit seiner Begleiterin die Flucht in ein Gebäude am Bahnhofsplatz. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die unbekannte Gruppe auch dort auftauchte. Zu einer erneuten Auseinandersetzung kam es allerdings nicht mehr. Es handele sich um ein Gebäude mit Wohnnutzung, so die Polizei auf Nachfrage. Um welches Gebäude es sich dabei handelt, wurde nicht mitgeteilt. Man wolle die Privatsphäre der Bewohner schützen.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenfahrzeugen nach der Gruppe. In welchem Zusammenhang die Personen zueinander stehen und ob das Zusammentreffen auf Grund von offenen Zahlungen illegaler Geschäfte zustande kam, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut Polizei waren keine weiteren Personen an dem Vorfall beteiligt; es gebe auch derzeit keine Zeugen. Auf die genannten illegalen Geschäfte wollte die Polizei nicht näher eingehen und verwies auf die laufenden Ermittlungen.