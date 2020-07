In der Schulstraße

Zimmerbrand in Gaggenau: 50.000 Euro Schaden

Am frühen Sonntagmorgen forderte ein Wohnungsbrand in Gaggenau zwei verletzte Personen und es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Um 5.49 Uhr wurde die Feuerwehr Gaggenau zu einem Zimmerbrand in die Schulstraße alarmiert.