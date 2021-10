Pooltest statt Schnelltest

Zoff um Corona-Teststrategie an Gaggenauer Schulen: Mehr als 100 Eltern im Widerstand

Die Stadt Gaggenau will die Teststrategie an ihren Schulen umstellen. Statt Eigentestung zu Hause soll nun im Pool an der Schule getestet werden. Dagegen machen nun die Eltern mobil.