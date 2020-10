Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge nach Vorfahrtsmissachtung in Gaggenau

Die Fahrerin eines Volkswagens hat am Montagnachmittag in der Berliner Straße in Gaggenau für eine Kollision zweier Fahrzeuge gesorgt. Dabei wurde die 48-jährige selbst leicht verletzt.