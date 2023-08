In der Vergangenheit verbreiteten große Brände Angst und Schrecken. Drei folgenreiche Stadtbrände ließen in einem Zeitraum von rund 300 Jahren die Gernsbacher Altstadt in Schutt und Asche versinken. Im Rahmen einer siebenteiligen Serie geht diese Redaktion unter anderem der Frage nach: Was bringt junge Menschen dazu, sich bis zur Altersgrenze mit 65 Jahren freiwillig und ohne Bezahlung, nur für eine Aufwandsentschädigung, für den aktiven Feuerwehrdienst zu begeistern?