Zwei neue Elektrotriebwagen der DB Regio nehmen am 11. Dezember 2022 den Betrieb auf der Murgtalstrecke auf. Sie ersetzen die Eilzüge der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), die aktuell zwischen Karlsruhe und Freudenstadt (jeweils Hauptbahnhof) verkehren.

Das kündigt Markus Kempf von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) auf Anfrage dieser Redaktion an. Derzeit sieht man die neuen „Elektroflitzer“ bereits hin und wieder, sie durchlaufen die letzten Probe- und Testfahrten für die Lokführer und Fahrdienstleiter.

Aushängeschild der Region soll Erweiterung erhalten

Zudem wird mit den neuen Triebwagen der Freizeitexpress ausgeweitet, der bisher von Mai bis Oktober an allen Sonn- und Feiertagen morgens von Ludwigshafen über Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe bis nach Freudenstadt und abends zurück fährt.

„Dieses Angebot gibt es dann ganzjährig“, freut sich Kempf über den „touristischen Erfolg für das Murgtal“. Er lobt diesbezüglich den „großen Verdienst“ des Arbeitskreises Tourismus-Freizeit der Stadt Gaggenau, der den Freizeitexpress zusammen mit einigen Partnern in der Region zu einem echten Aushängeschild habe werden lassen, das nun eine Erweiterung erfahre.

DB Regio gewann europaweite Auschreibung für Murgtalbahn

Die alten Eisenwagen, die noch bis Oktober im Einsatz sind, sowie deren E-Lok sind rund 40 Jahre alt und werden verschrottet, so Kempf. Von Oktober bis in den Dezember hinein legt der Freizeitexpress nun also zum vorerst letzten Mal eine längere Pause ein.

Und auf mehr Komfort können sich die Fahrgäste auch einstellen: Bis zu 40 Fahrräder kann das Nachfolgemodell in seinen großen Mehrzweckabteilen transportieren, sie sind zudem für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer geeignet, weil sie über einen ebenerdigen Einstieg verfügen und keine Stufen mehr haben, erläutert Kempf.

Er betont zudem, dass die AVG nicht verdrängt werde, sie gebe „nur“ die Eilzüge ab. Davon werde es künftig noch mehr geben, die auf der Murgtalstrecke verkehren: „Wenn der Rastatter Tunnel in Betrieb geht“, so Kempf, sollen die Elektrotriebwagen als Eilzüge stündlich dort unterwegs sein.

Die DB Regio hatte im Vorjahr die europaweite Ausschreibung für die Murgtalbahn gewonnen. Erste Testfahrten mit dem neuen Elektrotriebwagen gab es bereits im Sommer 2021.

Neue Wägen sind mit WLAN, Steckdosen und Klimaanlage ausgerüstet

Der ET 1440 Coradia Continental, wie der Zug heißt, hat seine Feuertaufe bestanden und auch seine „Kletterfähigkeit“ zwischen Baiersbronn und Freudenstadt unter Beweis gestellt.

Selbst den Mini-Bahnsteig in Kirschbaumwasen (Forbach) kann er mit einer Ein- und Aussteigemöglichkeit bedienen. Der Elektrotriebwagen verfügt über eine Klimaanlage und WLAN-Empfang sowie Steckdosen für PC oder Handy an den Sitzen.