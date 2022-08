Großbrand in Sägewerk im Elsass - Rauchwolke bis Karlsruhe sichtbar

Im Elsass ist in einem Sägewerk ein Feuer ausgebrochen. Auch auf der deutschen Rheinseite wird die Bevölkerung wegen der Rauchentwicklung gewarnt.

Warnung an Bevölkerung

In einem Sägewerk im elsässischen Mothern ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Tageszeitung Derniéres Nouvelles D’Alsace zufolge steht eine Lagerhalle in Flammen. Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage erklärte, habe das Feuer zudem einen Flächenbrand ausgelöst.

Die Rauchentwicklung vor Ort ist so stark, dass die Wolke sogar in Karlsruhe und von der A8 bei Karlsbad aus deutlich zu sehen ist. Bei der Polizei Karlsruhe seien daher bereits zahlreiche besorgte Anrufe, insbesondere von Autofahrern, die die Rauchwolke von der Autobahn aus gesehen hatten, eingegangen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde auch auf deutscher Seite eine Warnung für die Bevölkerung ausgelöst. Menschen, die sich in Teilen Mittelbadens und rund um Karlsruhe aufhalten, sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Polizei Karlsruhe stehe in Kontakt mit dem Landeskriminalamt und dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizei in Kehl, erklärte ein Sprecher.

Angaben zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten liegen noch nicht vor.