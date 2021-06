Laetitia Quist ist derzeit gerade auf Heimaturlaub in Sandweier und genießt die Freizeit mit ihrer Familie. Vermutlich werden die Abstecher in den Baden-Badener Stadtteil in nächster Zeit seltener werden, was wiederum mit Quists sportlichen Aktivitäten zusammenhängt.

Die 19-Jährige, die beim TV Sandweier und bei der SG Steinbach/Kappelwindeck das Handball-Abc erlernt hat, zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

In der abgelaufenen Saison stellte sie ihre Qualitäten beim württembergischen Bundesliga-Spitzenteam TuS Metzingen sowie beim Zweitligisten TG Nürtingen, für den sie ein Zweitspielrecht hatte, unter Beweis. 2021/22 wirft sie ihre Tore in Ostwestfalen für die HSG Blomberg-Lippe.