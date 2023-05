Hauptstraße in Gaggenau ist bis 31. Juli abschnittsweise komplett gesperrt

Seit einigen Tagen kündigen Hinweis- und Umleitungsschilder die Bauarbeiten an, die in den kommenden Wochen insbesondere die Bürgerinnen und Bürger von Gaggenau und Ottenau beschäftigen wird. Hierbei geht es um die Fahrbahndeckensanierung der Hauptstraße von der Berliner Brücke in Gaggenau bis zur Badener Brücke in Ottenau.

Ein Plan der Verkehrslenkung wurde hierzu vom Landratsamt Rastatt erstellt und den Beteiligten, wie den zuständigen Verkehrsbehörden und Polizeibehörden, zur Abstimmung und zum Benehmen vorgelegt.

Über die fünf Bauabschnitte werden nach Aussage von Benjamin Wedewart, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamtes Rastatt, insgesamt 88 Schilder mit Zusätzen in Infotafeln zum Einsatz kommen. Die Hauptstraße (K3767) bleibt während der Bauzeit vom Mittwoch, 31. Mai, bis Freitag, 31. Juli, abschnittsweise voll gesperrt.

Erster Bauabschnitt von der Berliner Brücke bis zur Avia-Tankstelle

Mit den Arbeiten des ersten Bauabschnitts, der die Strecke von der Berliner Brücke bis zur Avia-Tankstelle betrifft, wurde am Mittwochvormittag mit den Absperrungen begonnen, die von der Firma Ziegler aus Bühl vorgenommen wurden.

Hierbei, so Ziegler-Mitarbeiter Frank Rozmann, wurden unter anderem die überörtlichen Umleitungen aktiv gemacht. Die Schilder und Informationstafeln selbst wurden aufgrund der Vielzahl schon während der vergangenen Tagen aufgestellt. Unter anderem werde auch auf der B462 auf die Straßensanierungsarbeiten der Hauptstraße aufmerksam gemacht.

Die Umleitungen von Gaggenau nach Ottenau und zurück führen über die B462 sowie über die Hans-Thoma- und Goethestraße. Zwischen 9.30 und 10 Uhr erfolgte schließlich die Absperrung der Hauptstraße im Bereich des ersten Bauabschnittes. Obwohl Verkehrsabsperrungen und Verbotszeichen vorhanden waren, versuchten zunächst einige wenige Autofahrer immer noch durchzukommen.

Mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten wird nach Aussage von Igor Vucinic von der Firma Grötz an diesem Donnerstag begonnen. Wie der Polier mitteilte, werde hierbei zunächst der vorhandenen Straßenbelag um zwölf Zentimeter abgefräst. Die neue Fahrbahndecke wird dann kommende Woche in zwei Arbeitsgänge aufgebracht. Hierbei handelt es sich um eine acht Zentimeter dicke Binde- und eine vier Zentimeter Feinschicht.

Betroffen von den Sanierungsarbeiten ist insbesondere die Avia-Tankstelle, die aktuell nur von Ottenau aus erreicht werden kann. Nach Aussage von Benjamin Wedewart, kostet die Gesamtmaßnahme 480.000 Euro. „Da es sich um eine Kreisstraße handelt, muss sich die Stadt Gaggenau an den Kosten nicht beteiligen“, sagt der Vertreter des Landratsamtes. Hierüber wird sich insbesondere der Kämmerer der Stadt Gaggenau, Andreas Merkel, freuen.

Der Finanzbedarf bezüglich der Deckensanierung für das Jahr 2023 ist recht umfangreich. Er beläuft sich innerhalb des Landkreises Rastatt in diesem Jahr auf rund 2,4 Millionen Euro. Wie Wedewart auf Anfrage zudem betonte, finden in Gaggenau an Kreisstraßen in diesem Jahr keine weiteren Deckensanierungen statt.

Nicht viel Verkehr nach Start der Bauarbeiten in Gaggenau

Das Verkehrsaufkommen im Bereich Goethe- und Hans-Thoma-Straße hielt sich zumindest am Mittwochvormittag in Grenzen. Dies ist wohl der Tatsache geschultet, dass viele Autofahrer über die B462 nach Ottenau fuhren und sich auf die veränderte Situation anpassten.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird der Bereich von der Avia-Tankstelle bis zum Tor 1 des Mercedes-Benz-Werk gesperrt. Im Anschluss daran erhält der Streckenbereich zwischen dem Tor 1 bis zur Kantine/Parkplatz des Mercedes-Benz-Werks eine neue Fahrbahndecke.

Der vierte Bauabschnitt beinhaltet den anschließenden Bereich von der Kantine bis zum Tor 2/3 Feuerwehrzufahrt des Mercedes-Benz Werks. Zuletzt wird das Teilstück bis zur Badener-Brücke mit einer neuer Fahrbahndecke versehen.