Die Nahversorgungslage in Rastatt hat sich in den vergangenen Jahre verbessert. Handlungsbedarf gibt es allerdings in Ottersdorf und Plittersdorf. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgelegt hat.

Seit 16 Jahren existiert für die Stadt Rastatt eine sogenannte Nahversorgungsuntersuchung. Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung aller Stadtteile mit Produkten des täglichen Bedarfs zu sichern. Die bislang letzte Version stammt aus 2009. Im vergangenen Jahr hat die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung aus Ludwigsburg erneut einen Blick auf die Barockstadt geworfen. Das Gutachten liegt jetzt vor.