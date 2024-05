Aus der Junioren-Bundesliga in die Kreisliga A

Sein Heimatverein FV Muggensturm, SV 08 Kuppenheim, der Offenburger FV und in den vergangenen drei Jahren der Karlsruher SC: Das waren die Stationen von Julian Gerold (20) in seiner fußballerischen Jugend.

Der Einstieg zu den Aktiven erfolgte dann zu Beginn dieser Saison beim SV Oberachern. So richtig Fuß fassen konnte der zukünftige Student der Sportwissenschaften im Waldseestadion und in der Oberliga aber bislang nicht. Zwar stehen schon 20 Einsätze in der höchsten baden-württembergischen Spielklasse für ihn zu Buche – aber immer nur für wenige Minuten.

Der trotzdem zählbare Erfolg: Am zwölften Spieltag sorgte er kurz nach seiner Einwechslung (85.) für den 3:3-Ausgleich (87.) und Punktgewinn des SVO beim FC Holzhausen.

Der Übergang von den A-Junioren, obwohl er in der Bundesliga Süd/Südwest in 25 Spielen acht Tore erzielte, sei doch eine sehr anspruchsvolle Herausforderung, stellte der Nachwuchsstürmer fest. „Es geht wesentlich körperlicher zu, schneller, Entscheidungen fallen rascher. Das merkt man schon im Training.“

Ich wollte richtig fit bleiben, Wettkampfpraxis sammeln und wieder über 90 Minuten gehen. Julian Gerold

Fußballer beim SV Oberachern

Der Mangel an Spielminuten bewog Gerold dann dazu, sich nach der Winterpause für die zweite Mannschaft des SVO in der Kreisliga A Süd zur Verfügung zu stellen. „Ich wollte richtig fit bleiben, Wettkampfpraxis sammeln und wieder über 90 Minuten gehen.“

Für Trainer Fazio Agostino und seine Aufsteiger hat sich diese Verstärkung im Kampf um den Klassenerhalt natürlich ausgezahlt. In sieben Spielen steuerte Gerold acht Tore und vier Siege bei.

Am vergangenen Sonntag, beim 7:1-Erfolg des jetzt Tabellen-13. (Viertletzter) in Eisental, gelangen ihm drei Treffer. „Das ist wohl schon zu lange her“, grübelt er, nach seinem letzten Dreierpack gefragt. „Wahrscheinlich in Offenburg. Zwei Tore waren es mal mit dem KSC gegen Hoffenheim.“

Julian Gerold kehrt im Sommer 2024 nach Karlsruhe zurück

Und in den Wildpark geht es für ihn zur kommenden Saison wieder zurück – allerdings „nur“ zum KSC II. Die U23 des Zweitligisten kehrt 2024/25, sechs Jahre nach ihrer Abmeldung aus der Oberliga, wieder in den Spielbetrieb zurück. Zunächst allerdings nur in der Verbandsliga Nordbaden.

Das kurzfristige Ziel der von Dietmar Blicker trainierten KSCler ist natürlich die Oberliga. Für ihn sei das „eine sehr positive Nachricht“ gewesen, sagt Julian Gerold, als im Januar der Anruf vom Adenauerring kam. „Für mich ist das natürlich auch eine neue Chance.“ Sozusagen ein „Hoffnungslauf.“