Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch erneut zum großflächigen Streik auf. In Mittelbaden trifft das sowohl Kindergärten als auch Krankenhäuser sowie den Busverkehr und in Teilen Baden-Badens die Müllabfuhr.

Erneut sind durch einen Streik der Gewerkschaft Verdi am kommenden Mittwoch deutliche Einschränkungen im öffentlichen Leben in der Region zu erwarten. Geplant ist ein „bezirklicher Streiktag“, wie Verdi-Bezirksgeweschäftsführer Thorsten Dossow auf Nachfrage erläuterte. Die Mitarbeiter aller Kliniken, Kindergärten, Stadtwerke und des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) seien zum Streik aufgerufen.

Dossow kündigte eine „sehr große Aktion“ an. Der Verdi-Bezirk reiche von Philippsburg im Norden entlang der Rheinschiene bis nach Bühl im Süden und umfasse die Kreise Rastatt, Freudenstadt, Calw, Pforzheim, Enzkreis, Karlsruhe (Stadt- und Landkreis) sowie Baden-Baden. In Bühl sei beispielsweise die Klinik betroffen, in Baden-Baden und Karlsruhe unter anderem der ÖPNV.

In Baden-Baden werden die Verkehrsbetriebe bestreikt

Nach Angaben der Stadtpressestelle werden in Baden-Baden die Verkehrsbetriebe bestreikt. Auf den Infotafeln der Verkehrsbetriebe wird bereits darauf hingewiesen, dass am Mittwoch auf den Linien 201, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 214, 216, 218, 243, 261 und bei der Merkurbergbahn der Verkehr eingestellt wird.

Ebenfalls vom Streik betroffen sind die Stadtwerke und deren Kundenzentren sowie die Müllabfuhr. Bei letzterer wird es in den Stadtteilen Oberbeuern, Geroldsau und Lichtental zu Einschränkungen bei der Abholung von Rest- und Biomüll kommen. Es sei, so die Stadt, nicht auszuschließen, dass Tonnen ungeleert stehenbleiben. Die nächste Abfuhr solle dann aber voraussichtlich wieder wie gewohnt stattfinden.

Streik auch an Akutkliniken des Klinikums Mittelbaden

Ebenfalls zum Streik aufgerufen sind die Tarifbeschäftigten, Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden der drei Akutkliniken des Klinikums Mittelbaden. Deshalb müsse laut Klinikum nicht nur in Bühl, sondern in allen Einrichtungen mit möglichen Einschränkungen in der Aufnahmefähigkeit bei planbaren Behandlungen gerechnet werden. Die Versorgung der stationären Patienten sowie die Behandlung von Notfallpatienten sei jedoch jederzeit gesichert.

Auch Kitas sind betroffen: Bekannt war am Montag bereits, dass in Sinzheim alle kommunalen Kindergärten der Gemeinde am Mittwoch bestreikt werden. Notgruppen sind keine eingerichtet, hieß es in einer Mitteilung.

Gaggenau und Gernsbach bleiben wohl verschont

Bei der Stadt Rastatt konnte man am Montagnachmittag noch nicht sagen, wie sich der Streik auswirkt. Pressesprecherin Heike Dießelberg erklärte, dass der Personalchef die Dienststellen um Informationen über geplante Arbeitsniederlegungen gebeten habe. Die lagen bis 17 Uhr noch nicht vor.

Noch keine Informationen über Streikauswirkungen hatte auch die Stadt Bühl. Sicher war am Montag nur: Die Buslinie 261 durch Weitenung wird von den Stadtwerken Baden-Baden betrieben und ist folglich vom Streik betroffen.

Keine Auswirkungen hat der Streikaufruf Stand Montagnachmittag laut den jeweiligen Stadtpressestellen in Gaggenau und Gernsbach.