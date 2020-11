Die Klimaliste Baden-Württemberg stellt in den Wahlkreisen Baden-Baden (33) und Rastatt (32) die Weichen, um bei der Landtagswahl im nächsten Jahr antreten zu können. Bei Mitgliederversammlungen in Baden-Baden-Neuweier am Donnerstag und am Montag in Rastatt will die noch junge Bewegung eine Kandidatin oder einen Kandidaten und jeweils einen Ersatzbewerber in den beiden Wahlkreisen aufstellen. Im Wahlkreis 33 bewirbt sich der Physiker und Lehrer Günther Beikert um ein Mandat, im Wahlkreis 32 ist es die Studentin Sandra Overlack.

Die erste Hürde hat die Klimaliste dabei bereits übersprungen. In beiden Wahlkreisen haben sich mindestens drei Mitglieder der Bewegung angeschlossen. Bei der Zahl der sogenannten Unterstützungsunterschriften hinkt die Klimaliste den Anforderungen allerdings derzeit noch hinterher. Pro Wahlkreis sind nach aktueller Rechtslage 150 solcher Unterschriften von Wahlberechtigten aus dem jeweiligen Wahlkreis erforderlich. „Wir sind aber optimistisch, dass wir diese Zahl erreichen“, sagt der Bewerber im Wahlkreis Baden-Baden, der 52-jährige Günther Beikert aus Bietigheim.