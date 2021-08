Küchenchefin vom „Bareiss“ in Baiersbronn verrät ihr Saibling-Rezept

Linda Richter, Küchenchefin in der Nobelherberge „Bareiss“ in Baiersbronn, liebt Fleisch und Knoblauch. Doch für die BNN-Leser hat sie ein Fischrezept ausgewählt: Mit diesen Zutaten gelingt der Saibling am besten.

Das „Bareiss“ in Baiersbronn. Beim Namen des Fünfsterne-Superior-Hotels läuft echten Feinschmeckern das Wasser im Mund zusammen. Seit Jahren sammeln Küchen-Künstler Claus-Peter Lumpp und sein Team Michelin-Sterne wie andere Leute Briefmarken; regelmäßig wird er als Dirigent der Haute Cuisine gefeiert, der auf dem Teller komponiert, kreiert und philosophiert.

Doch was ist der Maestro ohne sein Orchester? Ohne all die genialen Solisten, die die richtigen Töne beisteuern und für den Wohlklang entscheidend sind? Linda Richter hat es niemals bereut, in den Schwarzwald gekommen zu sein, in einen Ort, dessen kulinarische Ausnahmestellung in Deutschland unbestritten ist.

Die 37-Jährige, in Chemnitz geboren, ist zur Küchenchefin im „Bareiss“ aufgestiegen und gewinnt ihrer Berufswahl nur gute Seiten ab: Zu arbeiten, wenn andere Menschen frei haben – „das macht mir nichts aus“.