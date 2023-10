Live-Ticker: Krieg in Israel – die Auswirkungen auf die Welt und die Region

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist der Nahostkonflikt eskaliert. Das wirkt sich auf die Welt aus – aber auch auf die Region. Zum Live-Ticker.

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit Hunderten Toten eskaliert der Nahostkonflikt. Israel hat etwa 300.000 Reservisten mobilisiert – die größte Mobilisierung der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit.

Krieg in Israel hat auch Auswirkungen auf die Region

Die Kämpfe im Nahen Osten wirken sich auf die Sicherheitslage in der gesamten Welt auf – die Folgen sind somit auch in der Region zu spüren.

Die BNN haben deswegen einen Live-Ticker eingerichtet, um Sie über die aktuelle Lage auf dem Laufenden zu halten.