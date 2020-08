Masse der Wespen überfordert Kammerjäger in Baden-Baden

Es summt und brummt, die schwarz-gelbe Überraschung lauert beim Gang auf die Toilette: „Da sind einige Wespen munter in unser Badezimmer geflogen”, sagt Florian Kaufhold aus Baden-Baden. An der Fassade entdeckt der Hausherr ein Nest. Direkt neben dem Küchenfenster machen es sich die Insekten bequem. Ab sofort hält die Familie ihre Fenster fest geschlossen. Sie verriegelt ihr Bad und ruft den Kammerjäger an.

Dieses Jahr ist eine extreme Wespenplage, damit sind wir alle überfordert. Marica Vollmer, Angestellte bei Kammerjäger Kamm in Baden-Baden