Mehrere Festnahmen nach Polizeieinsatz in Sinzheim

Zu den Hintergründen hält sich die Polizei noch bedeckt: Bei einem Polizeieinsatz sind am Dienstag in Sinzheim mehrere Menschen festgenommen worden. Zudem sollte es weitere Einsätze in Mittelbaden geben.

In einer Autowerkstatt in den ehemaligen Räumen einer Fabrik in der Sinzheimer Landstraße ist es am späten Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gekommen. Dabei hat es mehrere Festnahmen gegeben, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt hat.

Der Einsatz sei ein Bestandteil einer größeren Polizei-Aktion, die allerdings noch nicht beendet sei, hieß es dann am Abend weiter. Die Aktion sollte bis in die Nacht hinein andauern und auch noch zu Einsätzen in anderen Orten in Mittelbaden führen.

Worum es bei der Polizei-Aktion im Detail ging, dazu wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen am Dienstag keine Stellung nehmen. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden werde erst im Laufe des Mittwochs ausführlich darüber berichten, hieß es aus dem Präsidium.

Zunächst war in Sinzheim allgemein von einer „Bedrohungslage“ als Grund für den Polizeieinsatz die Rede gewesen