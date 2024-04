In dem Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch ist es in den Bereichen der Polizeireviere Lahr, Bühl, Baden-Baden und Rastatt zu Wildunfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 31-jähriger Autofahrer gegen 21.15 Uhr auf der K3722 in Richtung Würmersheim mit einem Fuchs zusammen, der gerade die Fahrbahn überquerte. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Tier konnte vor Ort nicht aufgefunden werden.

Nächster Unfall ereignete sich etwa eine Stunde später

Rund eine Stunde später, gegen 22.15, kollidierte ein Autofahrer auf seiner Fahrt auf der K3735 in Richtung Rheinmünster kurz vor der Ortseinfahrt mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Das Wildtier starb. An dem Fahrzeug des 44-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Auf der K5342 in Richtung Nonnenweier kam es rund eineinhalb Stunden später, gegen 23.45 Uhr, zu einer weiteren Kollision zwischen einem Reh und Auto eines 31-Jährigen. Auf seiner Fahrt überquerte offenbar ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Wagen erfasst. Während an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand, verstarb das Tier nach der Kollision. Etwas später in den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 3 Uhr wurde ein Wildunfall auf einem Forstweg neben der B3 und dem Eberbach gemeldet. Auch in diesem Fall wollte ein Reh den Fahrweg kreuzen und wurde dabei von dem Wagen einer 29-Jährigen erfasst. Auch hier verendete das Tier noch auf dem Weg. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.