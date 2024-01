Michelbach: CDU spricht sich gegen Gemeinschaftsliste aus

Wie geht es mit dem Ortschaftsrat in Michelbach weiter? Die CDU hatte zu einer Infoveranstaltung für die Wahl am 9. Juni geladen. Nur wenige Bürger nahmen teil.

„Es muss in Michelbach weitergehen, wir müssen nach vorn schauen.“ Diesen Appell richtete die CDU-Kreisvorsitzende Brigitte Schäuble während einer Informationsveranstaltung der Gaggenauer CDU zu den am 9. Juni anstehenden Ortschaftsratswahlen an die Teilnehmer. Schäuble wies auf die Notwendigkeit eines Ortschaftsrats hin. Sie machte deutlich, dass ein solches Gremium auf Dauer unwiderruflich weg sei, wenn es nicht mehr besetzt werde.

Zur Infoveranstaltung waren einige wenige Michelbacher Bürger gekommen, die nicht der CDU angehören. Dazu gehörten Martin Holfelder und René Kraft. Holfelder gab zu verstehen, dass er für keine Partei, sondern nur auf einer Gemeinschaftsliste kandidieren würde. Kraft betonte, dass er nur informativ zur CDU-Veranstaltung gekommen sei.

Holger Nufer als CDU-Vorsitzenden in Michelbach bestätigt

Holger Nufer, der vor der Infoveranstaltung im Rahmen einer Mitgliederversammlung als CDU-Ortsverbandsvorsitzender von Michelbach bestätigt worden war, betonte, dass man sechs Ortschaftsräte benötige, um beschlussfähig zu sein. „Ohne Ortschaftsrat gehen wir den Bach runter“, sagte er. „Wir haben viele Themen, für die sich auch künftig ein Ortschaftsrat einsetzen muss.“ Dazu gehören unter anderem der Kindergarten, die Grundschule, Barrierefreiheit im Ort sowie die Entwicklung weiterer Baugebiete. „Im Ortschaftsrat können wir etwas für unseren Ort bewegen.“

Ohne Ortschaftsrat gehen wir den Bach runter. Holger Nufer

Vorsitzender CDU Michelbach

„Wir sind da, um eine CDU-Liste aufzustellen und suchen dafür Unterstützer“, betonte die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Gaggenau, Sabine Arnold. Die Vorsitzende gab auch unmissverständlich zu verstehen, dass die CDU in Michelbach mit einer eigenen Liste bei den Ortschaftsratswahlen antreten werde, egal mit wie viel Kandidaten. Sie erteilte einer Gemeinschaftsliste, auf der alle Kandidaten aufgeführt wären, eine Absage.

Bürger bringen gemeinsame Liste für Michelbach ins Gespräch

Während der Veranstaltung wurde von Bürgern, so unter anderem von Magdalena Rieger (SPD) und Michael Lust (Lust), eine gemeinsame Liste ins Gespräch gebracht, wie beispielsweise in Weisenbach geplant. Lust wies auf die verfahrene Situation in Michelbach hin. „Ich habe Angst, dass wir keinen Ortschaftsrat zusammenbekommen“.

CDU-Stadträtin Rosalinde Balzer sprach sich für eine CDU-Liste aus. „Da habt ihr den Rückhalt der Partei.“ Balzer ging auf die aktuelle Situation in Michelbach ein. „Ihr müsst eure Emotionen etwas herunterfahren“, appellierte Balzer an die Michelbacher Bürger.

„Ich kann nur von einer Gemeinschaftsliste abraten“, betonte Brigitte Schäuble. „Es ist nichts Schlechtes, sich für eine Partei einzusetzen.“

Bis Anfang März soll nach Aussage von Sabine Arnold die Nominierung der CDU-Kandidaten für die Ortschaftsratswahlen erfolgen. Aktuell stehen in Michelbach zwei CDU-Kandidaten bereit. Bei den Ortschaftsratswahlen 2019 waren es in Michelbach insgesamt sieben Kandidaten, von den fünf in das Gremium gewählt wurden.