Welchen beruflichen Weg schlage ich ein? Diese Frage stellen sich jährlich viele junge Menschen nach Beendigung ihrer Schullaufbahn. In der Region bieten zahlreiche Firmen aber nicht nur Ausbildungsplätze, sondern auch eine Vielzahl attraktiver Arbeitsstellen an.

Die Palette an Firmen mit den unterschiedlichsten Produkt-, Service- und Angebotsportfolios in der Region ist enorm breit gefächert. Viele dieser teils renommierten Unternehmen bieten engagierten Schulabgängern die Möglichkeit, bei ihnen eine Ausbildung oder ein duales Studium zu beginnen.

Aber nicht nur für Auszubildende, auch für Menschen mit Berufserfahrung warten etliche Betriebe mit offenen und vor allem attraktiven Stellen in den verschiedensten Bereichen auf. Gut möglich, dass auch Quereinsteiger oder Personen, die einmal etwas ganz Neues machen möchten, hier ihr berufliches Glück finden.

Diese Unternehmen bieten spannende Ausbildungs- und Studienplätze:

Autohaus Frascoia

Der Name Frascoia steht in der Achertal-Region für ein umfangreiches Service-Angebot rund um die Mobilität. Die Mitarbeiter sind in den Geschäftsfeldern „Fahrzeugverkauf und Service-Werkstatt“, „Autovermietung“, „Abschleppdienst“ und „Unfallinstandsetzung“ beschäftigt.

Bohnert

Seit 1968 steht die Bohnert GmbH Ihnen als kompetenter Fach- und Meisterbetrieb zur Verfügung. Das Team von 10 Mitarbeitern gewährleistet eine sorgfältige und kompetente Ausführung aller Arbeiten. Die Dienstleistung umfasst die Ausführung aller Elektroinstallationen, Elektroplanungen, EDV- Vernetzungen, Sprechanlagen, Telefonanlagen, Antennenbau, Sat-Anlagen, Solar- und Trockengeräte, Elektro- und Einbaugeräte sowie Licht und Leuchten

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Kontakt: Herr Bohnert +49 (7842) 94840 info@elektro-bohnert.com www.elektro-bohnert.com Allerheiligenstraße 21, 77883 Ottenhöfen

BSW Malerhandwerk GmbH

Die BSW Malerhandwerk GmbH ist ein mittelständischer Malerbetrieb mit insgesamt 24 Mitarbeitern, davon 18 Maler auf der Baustelle. Im Einfuhrgebiet von Landau/Karlsruhe über Gaggenau bis Offenburg/Lahr führen sie die folgenden Gewerke aus: Maler- und Lackierarbeiten, Fassadenarbeiten (kein WDVS), Tapezierarbeiten, Bodenbeschichtungen, kreative Techniken.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung zum Maler/in

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Duales Studium BWL mit Studienrichtung Handwerk

Kontakt: Dominik Schaufler +49 (7227) 504540 info@bsw-malerhandwerk.de www.bsw-malerhandwerk.de Industriestr. 14, 77839 Lichtenau

Dehn Bau

Die Firma Dehn Bau ist ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Schwerpunkt im klassischen Hoch- und Tiefbau sowie sämtlichen Arbeiten im und ums Haus. Gemäß ihrem Slogan „Bauen heißt Vertrauen“ wird alles dafür getan, der Verantwortung gegenüber dem Bauherrn aber auch den Mitarbeitern gerecht zu werden.

Diakonie Kork

Die Diakonie Kork ist eines der führenden Zentren für Menschen mit Epilepsie in Deutschland. Die rund 1.400 Mitarbeitenden unterstützen Menschen mit Behinderung in den Fachkliniken, dem Wohnverbund, den Hanauerland Werkstätten, dem Oberlin-Schulverbund sowie durch die Offenen Hilfen. Die eigene Fachschule bildet Nachwuchs in der Heilerziehungspflege aus.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Heilerziehungspfleger*in, Heilerziehungspfleger*in–Monitrice–Educatrice dt.-frz. Doppelqualifikation, Heilerziehungsassistent*in, Pflegefachkraft, Kauffrau im Gesundheitswesen, Kauffrau im Büromanagement, Hauswirtschafter*in, Fachkraft im Gastgewerbe

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Duales Studium Social Management

Kontakt: Rebecca Schaufler +49 (7851) 841221 rschaufler@Diakonie-Kork.de www.diakonie-kork.de Landstraße 1, 77694 Kehl-Kork

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Energieerzeugung und Regionalität ist ihr Werk. Sie produzieren ökologisch wertvollen Strom vor Ort für die Menschen in der Ortenau. Ob Wasserkraft, Windenergie und Fotovoltaik - das Elektrizitätswerk Mittelbaden baut moderne Anlagen in der Region für nachhaltige Energiegewinnung. Werde Teil der Energiegemeinschaft mit deiner Ausbildung beim E-Werk Mittelbaden.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik Industriekaufmann

Praktika: BORS/BOGY-Praktika für Schüler, Praxissemester für Studierende

Kontakt: Annette Siefert +49 (7821) 280371 personal@e-werk-mittelbaden.de www.e-werk-mittelbaden.de/ausbildung Lotzbeckstraße 45, 77933 Lahr

Erdrich Umformtechnik

Als mittelständisches Unternehmen entwickelt und produziert Erdrich innovative Brems-, Fahrwerks- und Antriebsteile. Hier erwarten dich ein tolles Arbeitsklima, spannende Aufgaben und beste Entwicklungsmöglichkeiten.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bei Erdrich: Werkzeugmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Industriemechaniker, Technischer Produktdesigner, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann

Bei Sander Automation: Mechatroniker

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bei Erdrich: Bachelor of Engineering, Maschinenbau, Bachelor of Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen

Kontakt: Sarina Brommer +49 (7843) 7050 bewerbungen@erdrich.de www.erdrich.de / www.sanderautomation.de Reiersbacher Straße 34, 77871 Renchen-Ulm

Gmeiner & Partner



Die Steuerkanzlei Gmeiner & Partner ist als „Digitale DATEV-Kanzlei 2021“ und somit als innovative Kanzlei mit hoher Digitalisierungsquote in Ihrer Arbeitsweise ausgezeichnet. Das Team aus sechs Partnern und rund 40 Mitarbeitern betreut die Mandanten an den zwei Standorten in Oppenau und Oberkirch.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Steuerfachangestellter

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts, Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen

Kontakt: +49 (7804) 97730 info@gmeiner-partner.de www.gmeiner-partner.de Poststraße 9, 77728 Oppenau | Raiffeisenstraße 5, 77704 Oberkirch

Harter Landtechnik GmbH

Die Harter Landtechnik GmbH ist ein bereits seit vier Generationen tätiger Familienbetrieb aus Achern-Önsbach. Ihr Geschäft ist der Vertrieb und die Reparatur von Land- und Gartentechnik. Vom Hightech-Großtraktor bis zum modernen Akku-Robotermäher decken sie ein weites und sehr interessantes Technikfeld ab. Mit der Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker/in bietet die Harter Landtechnik GmbH ein Berufsbilder mit einer spannenden Bandbreite an Technik.

Heitzmann & Volz

Das Unternehmen Heitzmann & Volz besteht seit 1993 und beschäftigt 20 Mitarbeiter, bei einem Umsatz ca. 4 Mio €. Heitzmann & Volz bietet modernste Fertigung mit CNC gesteuerten Maschinen, ein eigenes Konstruktionsbüro. Das Unternehmen fertigt und montiert Glasfassaden, Panoramaschiebefenster, Türen und Sonnenschutz aus Aluminium und Glas.

Huber Bau

Das 1932 gegründete, mittelständische Bauunternehmen hat seinen Sitz in Ottenhöfen. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen sich im Betrieb mit Bauprojekten in den Bereichen Hoch-, Tief- und Straßenbau. Unter Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf die Ortenau und die Kreise Freudenstadt, Baden-Baden und Rastatt.

KASTO Maschinenbau

KASTO mit Sitz in Achern ist auf Säge, Lager- und Automatisierungstechnik für Metall-Langgut und Blech spezialisiert und zählt mit mehr als 175 Jahren zu den ältesten Familienbetrieben in Europa.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufmann, Mechatroniker, Industriemechaniker, Technischer Produktdesigner - Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Science (B.Sc.) - Angewandte Informatik, Bachelor of Engineering (B.Eng.) - Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik

Kontakt: Personalwesen +49 7841 61-0 ausbildung@kasto.com www.kasto.com/karriere Industriestr. 14, 77855 Achern

Kaufhaus Peters

Vier Standorte und mehr als 50 Jahre Tradition: Den Kunden wird ein umfangreiches Sortiment rund um Mode, Spielwaren und Haushaltswaren geboten!

KGS Keller Geräte & Service GmbH

Die KGS Keller Geräte & Service GmbH ist ein Baumaschinenhersteller mit Sitz in Renchen seit 1860. Der Mittelständler entwickelt, produziert und repariert Spezialtiefbau-Geräte für weltweite Kunden.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Land- und Baumaschinenmechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufmann

Kontakt: Anika Schmidt +49 (7843) 709202 bewerbung.kgs@keller.com www.keller-kgs.com/karriere Schwarzwaldstr. 1, 77871 Renchen

Klöpfer GmbH & Co. KG

Die Klempnerei ist ein kreativer, abwechslungsreicher und vielfältiger Beruf. Wenn du Lust hast mit deinen eigenen Händen etwas zu erarbeiten, dann bewerbe dich bei: Klöpfer GmbH & Co. KG.

Kronimus AG

Die Kronimus AG ist eine führende Unternehmensgruppe in der Betonsteinindustrie mit insgesamt fünf Standorten. Berufseinsteiger haben hier beste Chancen für einen erfolgreichen Start ins Arbeitsleben.

Lebenshilfe BBA

Die Lebenshilfe BBA ist eine engagierte Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung. Insgesamt begleitet und unterstützt die Lebenshilfe über 900 Menschen mit Behinderung an 25 Standorten zwischen Baden-Baden und Achern.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Heilerziehungspfleger*, Arbeitserzieher*, Heilerziehungsassistent*, Erzieher* (praxisintegriert), Einzelhandelskaufmann*

Annerkennungsjahr (m/w/d): Heilerziehungspfl eger*, Erzieher*, Arbeitserzieher*

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts (B.A.)* - Soziale Arbeit

Kontakt: Annette Burgert +49 (7223) 961811 bewerbungen@lebenshilfe@bba.de www.lebenshilfe-bba.de Birkenstraße 14, 77815 Bühl

LINCK Holzverarbeitungstechnik GmbH

LINCK Sägewerksanlagen, vom Baum zum Brett. Über 180 Jahre innovative Technologie aus dem Schwarzwald.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker Fachrichtung Maschinen- und Anlagentechnik, Zerspanungsmechaniker Fachrichtungen Drehtechnik und Frästechnik, Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik, Technischer Produktdesigner Fachrichtung Maschinen- und Anlagentechnik Kontakt: +49 (07802) 9330 bewerbung@linck.com www.linck.com Appenweierer Str. 46, 77704 Oberkirch

Modehaus Pfeiffer

Das Modehaus Pfeiffer ist ein zukunftsorientiertes, modernes familiengeführtes Modehaus. Hier wird Dir eine qualifizierte Ausbildung und ein breites Spektrum innerhalb der Textilbranche geboten.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann im Einzelhandel

Kontakt: Simone Vetter s.vetter@modehaus-pfeiffer.de www.modehaus-pfeiffer.de Eisenbahnstraße 22, 77815 Bühl

Olin Germany Upstream GmbH & Co. KG

Mit weltweit rund 6.000 Mitarbeiter in 20 Ländern, davon ca. 85 Mitarbeiter am Standort Rheinmünster, ist die Olin Germany Upstream GmbH & Co. KG der weltgrößte Hersteller von Chlor und Natronlauge, sowie die Nr. 1 in Produktion und im Vertrieb von Epoxidharzen und chlorierten organischen Lösemitteln.

Paritätische Schule für Soziale Berufe

Die Paritätische Schule für Soziale Berufe ist ein erfolgreiches Bildungsunternehmen, das staatlich anerkannte, praxisnahe Aus- und Weiterbildungen in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufen an den Standorten Hausach und Offenburg anbietet.

Pegasus Fachschulen für Sozial- und Pflegeberufe gGmbH

Die Pegasus Fachschulen in Schutterwald bieten seit fast 10 Jahren gefragte Ausbildungsplätze im Erziehungs- und Pflegebereich an. Besonders wichtig ist ihnen dabei ein Lernen auf Augenhöhe.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d) im sozialen Bereich: Jugend- und Heimerzieher*in, Arbeitserzieher*in

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d) im Pflegebereich: Altenpflegehelfer*in, Pflegefachmann*frau

Kontakt: Andy Nesselhauf | Anja Haß +49 (781) 99077131 Bewerbung@pegasus-offenburg.de www.pegasus-fachschulen.de Gutenbergstr. 6-8, 77746 Schutterwald

Renchtal Tourismus GmbH

Schwarzwald erlebbar machen - Das Renchtal zählt zu den beliebtesten Ferienregionen des Schwarzwaldes und wird von der Renchtal Tourismus GmbH vermarktet.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit - Einsatzorte sind die Servicestellen in Oberkirch, Lautenbach und Oppenau

Kontakt: Gunia Wassmer +49 (7802) 82600 g.wassmer@renchtal-tourismus.de www.renchtal-tourismus.de Bahnhofstr. 16, 77704 Oberkirch

Rendler & Hoferer

Als regionale Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Achern, Appenweier und Oberkirch ist Rendler & Hoferer ein Partner im Denken und Handeln für seine Mandanten. Werden Sie Teil des Teams in einem sicheren Job der vielfältige Entwicklungschancen bietet.

Schultze & Braun

Als einer von nur wenigen Dienstleistern vereint Schultze & Braun juristischen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Sachverstand unter einem Dach. Seien Sie ein Teil davon!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Steuerfachangestellter, Rechtsanwaltsfachangestellten

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts Fachrichtung Steuer- und Prüfungswesen

Kontakt: Felicitas Knosp +49 (7841) 708403 FKnosp@schultze-braun.de www.schultze-braun.de Eisenbahnstraße 19-23, 77855 Achern

Sieger GmbH

SIEGER ist ein europaweit führender Markenhersteller von Freizeitmöbeln, mit insgesamt 800 Mitarbeitern.

Stadt Rheinau

Die Stadt Rheinau - interessant, dynamisch und neunfach schön. Starte sicher in die Zukunft – mit einer Ausbildung!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Arts – Public Management - Einführungspraktikum, Fachangestellten für Bäderbetriebe, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Anerkennungspraktika zum Erzieher, Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum Erzieher, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Kontakt: Markus Bogner +49 (7844) 40092 bogner@rheinau.de www.rheinau.de/stellenanzeigen Rheinstr. 52, 77866 Rheinau

Stadtverwaltung Baden-Baden

Die Stadtverwaltung Baden-Baden ist ein Team von über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie gestalten, erhalten und verwalten Baden-Baden als eine lebens- und liebenswerte Stadt. Die Jobs bei der Stadtverwaltung Baden-Baden sind sinnvoll, fair bezahlt, flexibel und familienfreundlich.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte*r, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste, Fachinformatiker*in Systemintegration, Veranstaltungskauffrau*mann, Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung, Maßschneider*in, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Requisiteur*in (Volontariat)

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit

Kontakt: Katharina Bernhard +49 (7221) 932073 ausbildung@baden-baden.de www.wir-im-rathaus.de/berufsstart Marktplatz 2, 76530 Baden-Baden

Stadtwerke Baden-Baden

Die Stadtwerke Baden-Baden als Eigenbetrieb der Stadt Baden-Baden sind ein modernes und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen, das seine Unternehmensziele nachhaltig und kundenorientiert umsetzt. Die Ausbildung wird von zahlreichen Ausbildern strukturiert gestaltet und durch die Fachabteilungen ergänzt. Die Mitarbeit bei IHK und Verbänden wie auch die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter garantiert dabei einen hervorragenden Ausbildungsstandard.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufmann, Elektroniker, Industriemechaniker, Kraftfahrzeugmechatroniker, Anlagenmechaniker, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Berufskraftfahrer Personenverkehr, Fachkraft im Fahrbetrieb, Fachinformatiker für Systemintegration

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Engineering – Versorgungs- und Energiemanagement, Bachelor of Science – Sicherheitswesen, Bachelor of Arts – BWL öffentliche Wirtschaft

Kontakt: Julia Mohr +49 (7221) 277151 pw@swbad.de www.stadtwerke-baden-baden.de Waldseestraße 24, 76530 Baden-Baden

Veith Gebäudetechnik GmbH & Co. KG

Die Veith Gebäudetechnik GmbH ist ein Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern und haben sich auf die Bereiche Elektrotechnik, Regenerative Energien, Heizung, Klima und Sanitär spezialisiert.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker/in für Energie- & Gebäudetechnik, Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration, Mechatroniker/in für Kältetechnik, Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Kontakt: Alfred Veith +49 (7223) 8010010 Info@veith-gt.de www.veith-gt.de Bußmatten 15, 77815 Bühl

Volksbank Bühl

Ob faire Finanzlösungen, soziales Engagement oder die Förderung der lokalen Wirtschaft – der Fokus der Volksbank Bühl liegt stets darauf, nachhaltig die Lebensqualität in der Region zu sichern. Morgen kann kommen.

Volksbank eG

Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Regionalität – diese genossenschaftlichen Werte sind für die Volksbank eG auch als Arbeitgeber maßgeblich. Sie prägen das Verhältnis zu ihren Mitarbeitern und das der Mitarbeiter untereinander. Kollegiale Nähe und Verbundenheit, Professionalität in einer positiven Atmosphäre, Rückhalt im Team und interessante Entwicklungsmöglichkeiten – all das ist bei der Volksbank eG gelebte Kultur.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung Bank, Ausbildung IT, Ausbildung E-Commerce, Ausbildung Dialogmarketing

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Duales Studium Bank, Duales Studium Digital Business Management

Kontakt: Christine Blättermann +49 (781) 8001191 christine.blaettermann@gestalterbank.de www.gestalterbank.de/karriere Okenstraße 7, 77652 Offenburg

WeberHaus

Bei WeberHaus werden Wohnträume erfüllt. Das gelingt nur als eingespieltes Team. Die Mitarbeiter sind die Grundlage des Unternehmenserfolgs. Und eine qualifizierte Ausbildung bildet das Fundament dafür.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): ZimmererMaler/Lackierer, Anlagenmechaniker, Elektroniker, Bauzeichner, Klempner, Industriekaufleute, Fachkraft für Lagerwirtschaft, Feinwerkmechaniker, Bachelorand / Masterand IT, versch. Praktika

Kontakt: Daniele Cammalleri +49 (7853) 83625 jobs@weberhaus.de www.weberhaus.de/ausbildung Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-Linx

Willi Hahn GmbH

Als mittelständisches Familienunternehmen ist die Willi Hahn GmbH seit 1939 der Verbindungsexperte für die Industrie. Bei Wiha arbeiten ca. 220 Mitarbeiter an individuellen Lösungen bei Kaltfließpressteilen, Dreh- und Frästeilen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Verfahrenstechnologe Metall, Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Vanessa Wirbel +49 (7841) 6480 info@wiha.solutions www.wiha.solutions Sasbachwaldener Str. 72, 77880 Sasbach

Zink Ingenieure

Hier werden Einzelaufgaben ebenso engagiert gelöst, wie hochkomplexe Bauvorhaben im Tief- und Wasserbau, in der Stadt- und Verkehrsplanung. Was immer Ihr Anliegen ist, die Zink Ingenieure sind für Sie da – ob Sie sich beispielsweise besser vor Hochwasser schützen wollen, Ihr Abwassersystem sanieren müssen oder Ihre Innenstadt aufwerten möchten.