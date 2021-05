Die aus Helmlingen stammende Handball-Torhüterin Zoe Ludwig spielte sich im Team der HL Buchholz-Rosengarten im Final-Four-Turnier um den deutschen Pokal in den Vordergrund. Viel Zeit, um den überraschenden Einzug ins Endspiel zu feiern, bleibt allerdings nicht.

Zoe Ludwig musste sich im Endspiel um den deutschen Frauenhandball-Pokal mit den HL Buchholz-Rosengarten zwar der SG BBM Bietigheim 22:27 geschlagen geben, die aus Helmlingen stammende Torhüterin gehörte aber trotzdem zu den Gewinnerinnen des Final-Four-Turniers in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Das sah offensichtlich auch Bundestrainer Henk Groener so. Der Niederländer, einer der wenigen Zuschauer in der imposanten Halle, adelte die Auftritte der 21-Jährigen: „Sie hat bereits im Halbfinale hervorragend gehalten und knüpfte im Endspiel nahtlos an diese Leistung an.“

Ludwig freute sich nicht nur über das Lob aus berufenem Munde, sondern auch über die Tatsache, dass sie zusammen mit ihrer Mannschaft in Stuttgart für ordentlich Furore sorgen konnte. „Ich bin schon stolz darauf, dass wir Vizepokalsieger geworden sind. Dass wir das Finale erreicht haben und dem Favoriten Bietigheim das Leben schwer gemacht haben, war eine Riesensache. Für Enttäuschung über die Niederlage ist da kein Platz.“