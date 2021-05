Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker: Der Naturpark soll Menschen für den Schutz der Heimat sensibilisieren

Was bedeutet Heimat für Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord? Darüber muss Dunker im Gespräch selbst erst einmal nachdenken, während sein Blick vom Weinbergpanorama in die Ferne wandert.

Ganz einfach ausgedrückt, sagt er schließlich, definiere er Heimat als den Ort, wo man lebe. Er selbst stammt aus dem Odenwald, einer Region, die ihm natürlich vertraut bleibt und an die viele Erinnerungen geknüpft sind, wie er erzählt. Längst aber sei ihm das Badische zur Heimat geworden.

Er schwärmt von der Vielfalt und dem Facettenreichtum der Landschaft, von der Rheinebene bis ins Höhengebiet, mit Reben, Obstbäumen, Flüssen und Wäldern; eine Vielfalt, die sich auch in den regionalen Produkten spiegle. Das fasziniere ihn sehr. „Eine andere Gegend, die ich mir als Heimat vorstellen könnte, wäre die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern, das totale Kontrastprogramm“, sagt er.

Seine Vorstellung von Heimat also hat weniger mit Herkunft denn mit Affinität zu tun. Und eben damit, wo man aus beruflichen oder privaten Gründen nun einmal landet. „Ich bin überzeugt, auch für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund kann die neue Umgebung zur Heimat werden.“

Den Kinderblick kann man recht einfach für die Natur schärfen. Karl-Heinz Dunker. Geschäftsführer Naturpark

Ob der Wohnort nun Bühlertal oder ein Dorf an der Ostsee ist: Die Heimat, sagt Dunker, gelte es zu schützen. „Und eine unserer Aufgaben als Naturpark ist es, die Menschen dafür zu sensibilisieren.“ Am besten funktioniere dies bei Kindern, zumeist noch offen und aufnahmefähig. „Ihren Blick kann man recht einfach für die Natur schärfen“, sagt er. „Zum Beispiel, indem Kindergartenkinder gemeinsam Kastanien sammeln, rösten und essen.“

Die Möglichkeiten seien gerade im Badischen breit gefächert: Auf Streuobstwiesen Äpfel suchen und daraus Saft zubereiten; ins Höhengebiet fahren, vom bedrohten Auerhuhn erzählen und schließlich noch Heidelbeeren pflücken; Bauernhöfe besuchen und dort Brot backen. „Auf dieser Basis kann man den Kindern die Besonderheiten unserer Heimat sehr gut vermitteln, und der Naturpark liefert entsprechende Module zur Aufbereitung der Themen. Wir schärfen zugleich ihr Gespür dafür, dass Lebensmittel von Menschen und Tieren produziert werden und nicht direkt plastikverpackt in den Supermarkt fallen.“

Kinder können echt nerven. Im positiven Sinne. Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer Naturpark

Natürlich sei es lobenswert, wenn Eltern auch privat mit ihren Kindern in die Natur gingen und ihnen bestimmte Werte mit auf den Weg gäben, vielfach sei es aber notwendig, umgekehrt über die Kinder die Eltern zu erreichen. „Kinder können echt nerven. Im positiven Sinne“, sagt Dunker, und lächelt, da er spontan an die eigenen zwei denkt, die noch die Grundschule besuchen. „Bei uns brachte der Onkel neulich Erdbeeren mit, und sofort wollte meine Tochter wissen, ob die auch aus der Region stammten.“ Ja, sagt Dunker auf Nachfrage: „Sie waren badisch, aber unter Folie gezüchtet.“ Nicht ganz den strengen Kriterien der Tochter entsprechend also.

Das Thema schlechthin, gerade für die jungen Generationen, sei natürlich der Klimawandel. „Wir rücken daher intensiv in den Fokus, wie die Kinder auf dieser Ebene schon Verantwortung übernehmen und nachhaltig leben können.“ Da gehe es um den Kauf regionaler Produkte ebenso wie um Müllvermeidung oder Müllsammelaktionen. „Wir übersetzen die Klimakampagne zudem in Kindernachrichten, und zwar über das Projekt der Naturpark-Detektive“, sagt er. „Über diese verschiedensten Module möchten wir die Kinder motivieren, mitzumachen und vor allem auch weiterzumachen, wenn sie älter werden. Es wäre doch schön, wenn möglichst viele Kinder zu Klimabotschaftern heranwachsen.“ Und, so ließe sich hinzufügen: Ihre Heimat betrachten, pflegen und schützen. Wo auch immer diese gerade ist.