Neuschnee am Mummelsee: Winter kehrt zurück nach Mittelbaden

Auf den Höhengebieten des Schwarzwaldes rund um Mummelsee und B500 ist am Dienstag einiger Schnee gefallen. Autos blieben zum Teil stecken, am Mummelsee genossen Ausflügler die spätwinterlichen Schneemassen.

Der Winter hat auf den Höhenlagen Mittelbadens wieder Einzug gehalten. Rund um Mummelsee und Wiedenfelsen lagen am Dienstagvormittag teils bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

Autofahrer, die bereits Sommerreifen aufgezogen hatten, blieben auf der Schwarzwaldhochstraße bei geschlossener Schneedecke stellenweise stecken und mussten auf die Räumfahrzeuge warten.

Das kalte Wetter wird die Mittelbadener laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen nicht ganz loslassen. In der Nacht zum Mittwoch herrschen Temperaturen zwischen plus 4 und minus 2 Grad , was verbreitet zu Frost in Bodennähe und einer laut DWD geringen Gefahr von Straßenglätte durch überfrierende Nässe führt.

Am Mittwoch ist es den Vorhersagen zufolge im Norden Baden-Württembergs überwiegend heiter mit Quellwolken und trocken. Im Süden sind ab dem Mittag aufziehende Wolkenfelder und lokal ein paar Tropfen möglich.

Die Temperaturen steigen auf 8 Grad in den höchsten Lagen bis 14 Grad im Raum Freiburg. Dazu weht ein schwacher Nord- bis Nordwestwind, vor allem im Oberrheingraben gibt es einzelne frische Böen.