Die Pokalsieger sind fix, die meisten Meister ebenfalls. Für viele Fußballteams steht am Wochenende aber noch viel auf dem Spiel.

Und das Hoffen und Bangen geht für manchen Club danach noch weiter. Eine Übersicht.

Oberliga

Die Stuttgarter Kickers gingen mit 89 Punkten als souveräner Meister durch das Ziel. Vizemeister SG Großaspach (69 Punkte) kämpft mit dem Zweitplatzierten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, der TuS Koblenz, um den Aufstieg in die Regionalliga. Das Hinspiel bestreitet Großaspach um den Kuppenheimer Marlon Dinger am 11. Juni (14 Uhr) in Koblenz, das Rückspiel folgt am 14. Juni (19 Uhr).

Absteiger aus der Oberliga sind die Sport-Union Neckarsulm und der Freiburger FC. Der Drittletzte FC Rielasingen-Arlen bleibt nur in der Oberliga, wenn Großaspach aufsteigt.

Verbandsliga

Der FC Denzlingen sicherte sich am letzten Spieltag gegen Kuppenheim die Meisterschaft. Der Zweite SC Lahr trifft in den Aufstiegsspielen zunächst auf den nordbadischen Vizemeister FC Mühlhausen (8. Juni in Mühlhausen und 11. Juni in Lahr).

Auf den Gewinner wartet in der zweiten Runde der württembergische Vizemeister Normannia Gmünd (17. Juni in Schwäbisch Gmünd und 25. Juni beim badischen Teilnehmer). Absteiger sind Bahlinger SC II, SC Hofstetten, Kehler FV und RW Elchesheim.

Landesliga

Die von den Bezirken Offenburg und Baden-Baden gebildete Staffel 1 muss zwei Absteiger aus der Verbandsliga aufnehmen, da RW Elchesheim kein Team meldet. Vizemeister VfB Bühl könnte über die Aufstiegsrunde dem Meister SV Stadelhofen in die Verbandsliga folgen.

Bühl tritt am 17. Juni beim Zweiten der Staffel 3 (DJK Donaueschingen oder SC Konstanz-Wollmatingen) an. Der Verlierer dieser Partie trifft am 21. Juni auf den Vizemeister der Staffel 2 (FV Herbolzheim, SV Weil oder FC Wolfenweiler-Schallstadt). Die Entscheidung fällt in der dritten Partie am 25. Juni.

Als Absteiger stehen der SV Ulm und der SV Rust fest. Für die weiteren möglichen Abstiegsplätze kommen vor dem letzten Spieltag am Samstag (17 Uhr) noch sechs Clubs infrage, darunter der FV Würmersheim.

Bezirksliga

Der FC Obertsrot hat seinen Durchmarsch längst perfekt gemacht. Spannung verspricht am finalen Spieltag am Samstag (17 Uhr) der Kampf um den zweiten Rang. Dem Bezirkspokalsieger FV Ötigheim reicht in Muggensturm bei zwei Punkten Vorsprung und der um zwölf Treffer besseren Tordifferenz ein Unentschieden, um den VFB Gaggenau (gegen SV 08 Kuppenheim II) auf Distanz zu halten.

In den Aufstiegsspielen trifft der Vizemeister aus dem Bezirk Baden-Baden am 18. Juni zu Hause und am 25. Juni auswärts auf den Zweiten des Bezirks Offenburg. Am letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) machen dies der VfR Elgersweier (55 Punkte) und der VfR Willstätt (54) unter sich aus. Als Meister steht der FV Rammersweier (62) fest.

Die Zahl der Absteiger ist noch ungewiss, sie schwankt zwischen zwei und vier – abhängig vom Verbleib des FV Würmersheim in der Landesliga und dem Abschneiden des Bezirksliga-Vizemeisters in den Aufstiegsspielen. Sicher abgestiegen ist der SV Sasbach (16 Punkte), der FV Baden-Oos (28) ist kaum noch zu retten. Hoffen dürfen noch der SV Sinzheim II (31), der FC Lichtenau (33) und der FC Lichtental (35).

Kreisliga A

In der Nordstaffel machte der SV Au zuletzt mit dem 5:3-Sieg beim FC Rastatt 04 die Meisterschaft und den Aufstieg fix. Im Süden entscheidet sich die Titelfrage am letzten Spieltag am Samstag (17 Uhr) zwischen der SV Vimbuch (65 Punkte/+48 Tore) und dem SV Sasbachwalden (63/+36). Vimbuch spielt in Gamshurst, Sasbachwalden in Eisental. Danach steht auch der Gegner von A-Nord-Vizemeister Rastatter SC/DJK für die Aufstiegsspiele (17. und 24. Juni) fest.

Absteigen müssen zwischen zwei und vier Mannschaften, abhängig von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga. Klar ist nach derzeitigem Stand nur, dass die Kickers Baden-Baden nach ihrem Rückzug aus der Kreisliga A Süd absteigen.

Kreisliga B

Hier ist die Sache klar. Drei Aufsteiger, keine Absteiger. Hinter der SV Neusatz (76) buchten der SV Oberachern II (64) und der TuS Greffern (60) ein Ticket für die Kreisliga A. Da alle drei Aufsteiger aus dem südlichen Bezirksgebiet kommen, müssen bisherige A-Süd-Clubs in den Norden wechseln. „Wir teilen das nach geografischen Aspekten ein“, sagt der Bezirksvorsitzende Vito Voncina.

Mögliche Wechselkandidaten sind der FV Sandweier und der TuS Hügelsheim. Die verschiedenen Staffeln werden nach Ende der Meldefrist am 15. Juni eingeteilt und am 8. Juli bei einem Bezirkstreffen in Staufenberg beschlossen.