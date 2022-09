Fußball-Kreisliga A Süd Baden-Baden

Oldie-Sturm lässt den FV Sandweier jubeln

Sieben Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A Süd des Bezirks Baden-Baden absolviert. An der Spitze steht eine Mannschaft, die sich in jüngerer Vergangenheit eher mit Abstiegskampf als mit Titelträumen beschäftigen musste. Und am anderen Ende der Tabelle kämpft ein ambitionierter Club ums Überleben.