Online-Leser profitieren seit einem Jahr vom Zusammenschluss von BNN und BT

Vertrauen ist Vertrauenssache, sagt eine Redewendung. In vielen Lebensbereichen wird das zutreffen. Ganz anders ist das in Bezug auf Informationen, besonders aus dem Internet. Hier gibt es gute Gründe dafür, dass man Quellen vertrauen kann – oder eben auch nicht.

Gerade in Zeiten, in denen klassische Informationskanäle wie Zeitungen oder seriöse TV- und Hörfunkangebote an Bedeutung verlieren und gleichzeitig im Internet die Zahl der Info-Angebote explosiv steigt, stellt sich stärker denn je die Frage: Woher beziehe ich meine Informationen und letztlich mein Wissen? Welchen Quellen kann ich vertrauen? Glaube ich dem Schreiber auf der sozialen Plattform, der sich „medienprofi68x“ nennt, oder der lokalen „infoqueen73“?

Natürlich nicht, wird wohl jeder sagen. Doch immer mehr Menschen informieren sich ausschließlich auf diese Weise.

BNN und BT heben Lokaljournalismus auf die digitale Ebene

Das hat Folgen für diejenigen, die Informationen suchen, aber auch diejenigen, die sie anbieten – wie die örtliche Tageszeitung. Wenn aus dem Leser der Papier-Zeitung immer häufiger ein Nutzer wird, der digital nach verlässlichen Fakten aus seiner Heimat sucht, dann liegt es nahe, fundierten Regional- und Lokaljournalismus auf die digitale Ebene zu heben.

„Wir müssen einfach alle Kanäle bespielen und Angebote machen“, erklärt Rainer Haendle, stellvertretender Chefredakteur der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) und Leiter des digitalen Umbaus: „Das war für uns alle Neuland, aber ganz klar eine Frage der Zukunftsfähigkeit.“ Beim Badischen Tagblatt (BT) war das nicht anders.

Dass regionaler Online-Journalismus allerdings nicht nur eine wirtschaftliche Frage für Medienhäuser ist, zeigt eine repräsentative Studie der Forschungsgruppe Wahlen, die seit 2015 läuft. Bei der Frage, wem in Sachen Information am meisten vertraut wird, landete die regionale Tageszeitung bei der jüngsten Befragung im November auf Platz eins. Das heißt: Regionaljournalismus wird gebraucht – und wenn Gegenwart und Zukunft digital sind, dann digital.

BNN und BT nahmen diesen Auftrag an: Binnen weniger Jahre holten die traditionsreichen Zeitungsverlage digitales Know-how ins Haus, schufen technische und organisatorische Infrastrukturen, schulten erfahrene Print-Redakteure intensiv auf Online-Journalismus.

Dass sie einen echten Bedarf bedienten, zeigte sich schnell: Die Online-Angebote beider Verlage etablierten sich in kurzer Zeit als verlässliche Nachrichtenportale für die Region – zunächst in Konkurrenz zueinander, seit rund einem Jahr gemeinsam. Mit der Zusammenführung der Online-Auftritte von BNN und BT wurde bnn.de endgültig zum „digitalen Leitmedium in und für Mittelbaden“, wie Haendle formuliert.

BNN und BT rücken lesernahe Berichterstattung noch stärker in den Mittelpunkt

Nach den aktuellsten Zahlen hat bnn.de zwischenzeitlich pro Monat mehr als eine Million Nutzer. Davon kommen rund ein Drittel aus Mittelbaden. Artikel aus dieser Region werden im Schnitt mehr als 1,5 Millionen Mal pro Monat aufgerufen.

Alle Redakteure arbeiten nun gemeinsam an einem inhaltlich starken und permanent aktuellen Online-Angebot – stets zugeschnitten auf die Leser vor Ort. „Digital kann man in Echtzeit nachvollziehen, was die Leser interessiert“, erläutert Haendle: „So wird die lesernahe Berichterstattung noch stärker in den Mittelpunkt gerückt.“

Dass bnn.de nah bei seinen Usern sein möchte, wird auch dadurch deutlich, dass es ein breites Angebot in den sozialen Medien gibt: Auf Facebook folgen BT und BNN aktuell rund 75.000 Menschen, bei Instagram sind es 53.000. Zudem haben rund 2.000 Leser einen der kostenlosen Newsletter abonniert.

Digitales Angebot bringt Vorteil für Nutzer

Ein Standbein sind digital auch die E-Paper-Ausgaben der Tageszeitung, die derzeit rund 6.000 Leser gebucht haben. Und nicht zuletzt bieten der Online-Journalismus auf bnn.de und die Social-Media-Auftritte ganz allgemein weitere Zusatzreize: eine Archiv- und Suchfunktion, Weiterführungen zu ähnlichen Inhalten oder der Vorgeschichte, Bildergalerien, Videos, Kommentarfunktionen.

Für die Online-Nutzer brachte der Digitalisierungsschub ihrer Tageszeitung aber vor allem einen großen Vorteil: Sie können sich online auf regionale Infos, Nachrichten und Geschichten verlassen, die von journalistischen Profis mit Erfahrung und reicher Kenntnis der Akteure und Themen vor Ort recherchiert, geschrieben und zeitnah online publiziert werden – und das rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche. Sie bekommen somit verlässlichen Regional- und Lokaljournalismus wie eh und je – nur eben auch digital.