Interview mit Geschäftsführer Horst Kreuter

Karlsruher Vulcan plant drei Lithium-Bohrplätze in der Ortenau

Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie Ressourcen will in der Ortenau nach Lithium und Thermalwasser bohren. Geschäftsführer Horst Kreuter beantwortet Fragen nach den Risiken der Geothermie und den Unfällen in Staufen und Straßburg.