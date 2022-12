Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen – Geldautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen (ots) –

Bislang Unbekannte sprengten am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in der Hauptstraße und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 2:35 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und verständigten die Polizei. Durch das Vorgehen der Täter wurde neben dem Automaten auch Teile des Gebäudes schwer beschädigt. Teile der Verglasung verteilten sich dabei auf der Fahrbahn vor dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen nach der Tat mit einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise einem Audi, vom Tatort. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht abschließend geschätzt werden. Nach der Arbeit der Kriminaltechniker vor Ort haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank wahrgenommen haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler.

