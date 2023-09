14-Jähriger gefasst: Jugendliche stehlen E-Roller in Mahlberg

Jugendliche haben sich am Montag zwei E-Scooter in Mahlberg zu eigen gemacht. Die Polizei traf bei der Fahndung auf einen 14-Jährigen.

Zwei Jugendliche haben am Montag gegen 14.40 Uhr zwei unverschlossene E-Scooter in Mahlberg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, standen die Roller vor einem Einkaufsladen in der Industriestraße.

Bei einer eingeleiteten Fahndung wurde ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter in der Keltenstraße entdeckt. Beim Anblick der Polizeistreife versteckte er sich zunächst hinter einem Auto. Daraufhin flüchtete er über einen Fußweg in den Markgrafenweg, die Römerstraße und in Richtung Friedhof.

Zweiter Dieb konnte nicht gefasst werden

Die Polizei konnte den 14-Jährigen schließlich hinter dem Friedhof antreffen und vorläufig festnehmen. Dem zweiten mutmaßlichen Dieb gelang die Flucht allerdings. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und übergaben den 14-Jährigen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen an dessen Eltern.