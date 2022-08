25.000 Euro Sachschaden: Traktor steht in Willstätt in Flammen

Ein Traktor hat am Montagmorgen in Willstätt plötzlich gebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ein im Freien stehender Traktor ist am frühen Montagmorgen in Willstätt in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten das Feuer gegen 2 Uhr in der Waldstraße gemeldet.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die danebenstehende Scheune im letzten Moment verhindern. Die genaue Brandursache ist bislang noch unbekannt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.