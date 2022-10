49-Jähriger zeigt in Kappel-Grafenhausen mehrfach den Hitlergruß

Ein 49 Jahre alter Mann hat in Kappel-Grafenhausen mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

In einer Tankstelle in Kappel-Grafenhausen hat ein 49 Jahre alter Mann in der Nacht auf Montag mehrfach seine rechtsradikale Gesinnung zur Schau gestellt.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, zeigte der Mann kurz nach Mitternacht im Verkaufsraum in der Hauptstraße mehrfach den Hitlergruß und äußerte sich entsprechend verfassungsfeindlich.

Ein Platzverweis der Polizei fruchtete nicht, weswegen die Beamten den 49-Jährigen in Gewahrsam nahmen. Der Mann muss die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei übernehmen, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.