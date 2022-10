Unfallflucht

5.000 Euro Schaden: Unbekannter Lkw-Fahrer bleibt an Telefonleitung in Steinach hängen

Eine Telefonleitung ist am Donnerstagmittag in Steinach beschädigt worden. Ein unbekannter Lkw-Fahrer blieb an der Leitung in etwa vier Metern Höhe hängen. Die Polizei bittet um Hinweise.