56-Jähriger verstirbt mehrere Tage nach Auffahrunfall auf der A5 bei Mahlberg

Nach dem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Rust und Ettenheim am vergangenen Freitagnachmittag ist ein 56-jähriger Unfallbeteiligter in Folge seiner Verletzungen am Dienstag verstorben. Der Beifahrer wurde direkt nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Unfall wurde am Freitag gegen 15 Uhr durch plötzliches Bremsen eines Pkw-Fahrers auf der linken Fahrspur ohne zwingenden Grund ausgelöst. Der 56-Jährige befand sich als Beifahrer im dahinter fahrenden Fahrzeug, welches dem Verursacher auffuhr. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in der Folge dem Auto des nun Verstorbenen und dessen Fahrer auf.