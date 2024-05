Schmerzensgeld und Reue

30-Jähriger erpresst 15-Jährige mit erotischen Fotos: Amtsgericht Achern reduziert Geldstrafe

Ein 30-jähriger Mann schnappt sich in einer Chat-Gruppe die Telefonnummer einer Jugendlichen und fordert von ihr, Nacktfotos zu senden. Später droht er, diese in der Gruppe zu veröffentlichen, wenn sie nicht weitermache. Daraufhin zeigt das Mädchen ihn an.