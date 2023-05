17-Jähriger schlägt Zugbegleiter auf Fahrt nach Achern ins Gesicht

In einem Regionalzug von Baden-Baden nach Achern hat ein Jugendlicher am Dienstagabend einem Zugbegleiter körperlich angegriffen.

In einem Regionalzug auf der Fahrt von Baden-Baden nach Achern hat ein 17-Jähriger am Dienstagabend einem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Jugendliche am Bahnhof Baden-Baden unbefugt mehrere Gleise überschritten und wurde nach dem Einstieg in den Regionalzug vom Zugbegleiter auf sein Fehlverhalten angesprochen.

Der 17-Jährige reagierte aggressiv. Es kam zusätzlich der Verdacht des Erschleichens von Leistungen auf, da sein Ticket für diese Strecke nicht gültig war. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch und der Jugendliche schlug dem Zugbegleiter ins Gesicht.

Im Anschluss stieg er beim Halt am Bahnhof Achern aus und flüchtete. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.