Mutmaßlich wegen Übermüdung ist ein 18 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Achern gegen die Scheibe eines Küchenstudios gefahren. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Achern gegen das Schaufenster eines Küchenstudios gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige gegen 2 Uhr in Richtung Sasbach unterwegs.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam er mutmaßlich durch Übermüdung von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schaufensterscheibe des Studios und eine Straßenlaterne.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zur Folge mindestens 6.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch die Kollision niemand verletzt. Den 18-jährigen Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.